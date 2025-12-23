A pesar del crecimiento de las billeteras virtuales y las transferencias electrónicas, los cajeros automáticos continúan siendo una herramienta clave para quienes necesitan efectivo de manera rápida.

Estos dispositivos ofrecen disponibilidad las 24 horas, incluso durante feriados, por lo que son en una opción práctica frente a operaciones bancarias presenciales.

Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el uso de cajeros se mantiene estable en grandes centros urbanos, aunque con una tendencia a la baja en zonas donde las billeteras digitales ganan terreno.

En este contexto, los bancos actualizaron los topes diarios de extracción en diciembre de 2025, con montos que varían según el perfil del cliente y la entidad financiera.

Límites de extracción por banco: montos vigentes

Cada entidad define un monto máximo que puede ampliarse desde el homebanking o la aplicación oficial. Estos son los valores informados por los principales bancos:

Banco Nación : hasta $ 1.000.000 por día. Si el cliente tiene un límite menor, puede modificarlo desde la app.

Banco Provincia : límite de $400.000, con opción de extensión digital.

Banco Ciudad : retiro de $800.000, ampliable a $1.200.000.

Banco Galicia : hasta $400.000 por día y un total de $2.400.000 en cajeros propios.

ICBC : tope diario de $550.000.

BBVA : máximo de $2.100.000, según perfil del cliente.

Banco Macro : mantiene el límite en $400.000.

Banco Santander: permite extracciones de hasta $1.000.000 por día.

Estos montos aplican tanto para cajeros propios como para redes compartidas, aunque en terminales de otras entidades el límite puede ser menor.

¿Qué pasa con las billeteras virtuales y los nuevos controles?

El uso de billeteras digitales alcanza al 96% de los adultos, según el Monitor Nacional Fintech. Frente a este crecimiento, el organismo fiscal ARCA implementó nuevas reglas para controlar movimientos de dinero.

Las medidas forman parte del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, que busca transparentar operaciones y evitar maniobras irregulares en el sistema financiero.

Si una persona transfiere, invierte o retira montos que superan los topes definidos, deberá justificar el origen de los fondos.

Los documentos válidos para acreditar ingresos incluyen recibos de sueldo, declaraciones juradas de impuestos, facturas de monotributistas o autónomos, contratos de compraventa, certificados contables y extractos bancarios.

Extracciones que deben informarse a la autoridad fiscal

Tras las disposiciones del Gobierno nacional, los bancos deberán informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuando una persona realice extracciones en cajeros automáticos por montos superiores a $ 10 millones.

Este umbral aplica para operaciones acumuladas en un mismo día, independientemente de la cantidad de transacciones realizadas.

La medida busca reforzar el control sobre movimientos de efectivo en un contexto de alta digitalización financiera y prevenir operaciones no declaradas.

Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar trazabilidad en el sistema y reducir riesgos asociados al lavado de dinero.

Cómo ampliar el límite de extracción desde la app

Los clientes que necesiten retirar más efectivo pueden solicitar la ampliación del tope diario desde el homebanking o la aplicación móvil de su banco.

El procedimiento suele requerir validación de identidad y, en algunos casos, justificación del motivo de la operación.

Cada entidad establece sus propios criterios para autorizar incrementos, que pueden depender del historial crediticio del cliente y del tipo de cuenta.

De acuerdo con el BCRA, estas gestiones digitales permiten reducir la concurrencia a sucursales y agilizar operaciones en períodos de alta demanda.