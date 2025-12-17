Desde diciembre de 2025, los bancos que operan en Argentina fijaron límites diarios máximos para la extracción de efectivo en cajeros automáticos, un esquema que seguirá vigente durante 2026. Los topes varían según la entidad y el perfil del cliente, y determinan cuánto dinero puede retirarse cada 24 horas.

Si bien las billeteras virtuales y los pagos electrónicos tienen un gran protagonismo, los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta clave para acceder de manera inmediata a pesos en efectivo, tanto para gastos cotidianos como para operaciones puntuales.

¿Cuánto es lo máximo que se puede retirar por día en un cajero automático?

Desde diciembre, las entidades financieras establecieron topes diarios de extracción que se aplican por un plazo de 24 horas. En muchos casos, estos límites pueden ampliarse desde la app o el home banking, dependiendo del tipo de cuenta y del perfil del cliente.

Los montos informados para diciembre de 2025 son los siguientes:

Banco Nación: hasta $ 1.000.000 por día

Banco Provincia: $ 400.000 diarios, con posibilidad de extensión desde la app.

Banco Ciudad: $ 800.000 por día, ampliables hasta $1.200.000 desde canales digitales.

Banco Galicia: $ 400.000 diarios en general; hasta $2.400.000 en cajeros propios.

ICBC: tope diario de $ 550.000.

BBVA: hasta $ 2.000.000 por día, según el perfil del cliente.

Banco Macro: límite diario de $ 400.000.

Banco Santander: hasta $ 1.000.000 por día.

Desde los bancos recomiendan consultar el límite específico de cada cuenta para evitar inconvenientes al momento de retirar efectivo.

¿Qué bancos aplicaron los cambios más relevantes en los límites?

Uno de los ajustes más significativos se dio en Banco Nación, que a lo largo de 2025 fue incrementando progresivamente su tope de extracción. En enero, el límite base era de $ 150.000 diarios; en febrero se amplió a $ 500.000 y, desde abril, quedó fijado en $ 1.000.000 por día.

En el resto de las entidades, los límites se mantienen en valores similares a los de meses anteriores, aunque se reafirma la posibilidad de gestionar ampliaciones temporales o permanentes a través de las plataformas digitales, siempre que el perfil del cliente lo permita.

¿Cuánta plata se puede retirar del cajero sin que intervenga ARCA?

Según la normativa vigente, los bancos solo deben informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuando una persona realiza extracciones en efectivo que superan los $ 10 millones.

Cuando se supera ese umbral, la entidad financiera o la billetera virtual debe reportar la operación, y ARCA puede solicitar documentación respaldatoria, como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas o comprobantes de transferencias.