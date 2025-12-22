Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan sus pesos depositados en las cuentas remuneradas en pesos.

En muchos casos, en la última semana se produjeron variaciones a la baja en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo indicó cuáles son los rendimientos que pagan estos instrumentos de ahorro, en base al rendimiento de la semana anterior.

“El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró una dinámica mixta, con ajustes a la baja en varias billeteras tradicionales, pero con focos claros de fortaleza en los líderes del ranking, que siguen muy por encima del promedio del mercado”, explicó la consultora.

Lo cierto es que las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Se debe tener en cuenta que no todas las billeteras virtuales brindan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: cuánto pagan Mercado Pago, Naranja X, Ualá y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo lista los rendimientos que brindan las billeteras virtuales y detalla lo siguiente:

Carrefour Banco y Fiwind volvieron a liderar cómodamente, ambos con un 32% anual, sin cambios respecto de la semana anterior y marcando una brecha clara frente al resto.

Detrás, Cocos Pay (27%) consolidó su tercer lugar, con una leve suba que lo mantiene como una de las opciones más competitivas.

Ualá (Uilo - 22%), Brubank (21%) y Naranja X (21%) fueron otras opciones destacadas de la semana. En tanto, según Trascendo, Personal Pay y Mercado Pago rindieron 17,89%.

El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

El rendimiento de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo señala en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.