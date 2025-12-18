Atención Monotributistas: el pago obligatorio que debes hacer para que no te expulsen de tu categoría Fuente: Archivo

Mantenerse dentro del Monotributo requiere prestar atención a ciertos compromisos que, con el paso del tiempo, pueden pasar desapercibidos y que son de máxima importancia para continuar en el sistema tributario.

De tal modo, los monotributistas deben cumplir con una obligación clave para permanecer dentro del régimen simplificado y es el pago mensual del Monotributo.

Aunque parece un trámite básico, la falta de cumplimiento puede derivar en la baja de oficio dispuesta por ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Por eso, es fundamental conocer cuántos meses de atraso pueden dejarte fuera del sistema y qué pasos seguir para regularizar la situación.

¿Cuándo ARCA aplica la baja de oficio del Monotributo?

ARCA puede dar de baja automáticamente a un monotributista cuando se registran 10 meses consecutivos sin pagar la cuota mensual.

Esta medida se aplica de oficio y no requiere una notificación previa personalizada, por lo que muchos contribuyentes descubren la exclusión cuando ya no pueden facturar.

El pago mensual del Monotributo incluye el impuesto integrado, los aportes previsionales y la obra social. La falta de pago de estos conceptos genera deuda y, si el incumplimiento se sostiene en el tiempo, termina con la exclusión del régimen.

Asimismo, una vez concretada la baja, el contribuyente pierde la posibilidad de emitir facturas como monotributista y queda fuera del Régimen Simplificado.

Baja de oficio: cómo volver a inscribirse en el Monotributo

Si ARCA dio de baja al contribuyente por falta de pago, el primer paso para reingresar es regularizar la deuda acumulada. Esto puede hacerse cancelando el total adeudado a través de los medios de pago habituales o bien adhiriendo a un plan de pagos vigente.

Es importante tener en cuenta que, aun cuando el pago impacte en el sistema o la deuda quede incluida en un plan, la reincorporación al Monotributo no es automática. El contribuyente debe realizar nuevamente el trámite de inscripción para volver a estar activo dentro del régimen.

ARCA confirmó los montos del Monotributo en diciembre

La Agencia de Recaudación Aduanero informó cuánto deberán pagar las personas adheridas al Monotributo durante el mes de diciembre.

Los montos, por su parte, quedaron en la siguiente escala: