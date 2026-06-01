El riesgo de imprimir los tickets en el cajero automático.

Sacar dinero en un cajero automático es uno de los gestos más cotidianos de la vida financiera en España. Pero hay un segundo después de la operación que muchos hacen de forma automática, sin pensar: pulsar la opción de imprimir el comprobante.

Ese papel pequeño, que la mayoría acaba tirando en la papelera del propio banco o guardando en el bolsillo hasta que se olvida de él, puede ser suficiente para que un delincuente diseñe un fraude bancario a tu nombre.

Los especialistas en ciberseguridad llevan tiempo alertando sobre este hábito. El Banco de España y la Asociación Española de Banca (AEB) incluyen entre sus recomendaciones de seguridad el control regular de movimientos bancarios y la destrucción de cualquier documento que contenga datos financieros antes de desecharlo.

Los peligros de imprimir el ticket en el cajero automático. Freepik

Qué información contiene el ticket del cajero y por qué es peligrosa

El comprobante impreso de un cajero automático no es un simple recibo. Incluye varios datos que en manos equivocadas permiten construir un engaño convincente: el número de cuenta o los últimos dígitos de la tarjeta, el saldo disponible después de la operación, la fecha, la hora y la ubicación exacta del cajero utilizado.

Ninguno de esos datos por separado es suficiente para vaciar una cuenta. Pero combinados, y sumados a información que el delincuente puede obtener por otras vías, conforman el material de partida para una estafa sofisticada.

La técnica más habitual es la del vishing: una llamada telefónica en la que el estafador demuestra conocer datos reales de la víctima para ganarse su confianza y obtener el resto de la información.

Las precauciones que se deben tomar para evitar las estafas en los cajeros automáticos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué nunca debes tirar el ticket en la papelera del banco

El lugar donde se desecha el ticket importa tanto como lo que contiene. Las papeleras de los vestíbulos bancarios y las zonas de cajeros son uno de los puntos más frecuentados por quienes buscan este tipo de documentos.

Si el ticket tiene que desecharse, la recomendación de los expertos en seguridad es destruirlo antes de hacerlo. Un triturador de papel es la opción más eficaz, pero desgarrarlo manualmente hasta que la información sea ilegible cumple la misma función.

Lo que no se recomienda bajo ningún concepto es dejarlo entero en cualquier contenedor accesible al público. Tampoco es seguro guardarlo en el bolso o la cartera durante días. Un extravío o un robo puede convertir ese papel en un riesgo activo.

Qué alternativas ofrecen los bancos al ticket en papel

La mayoría de las entidades bancarias que operan en España ofrecen ya alternativas al comprobante físico. CaixaBank, BBVA, Santander, Sabadell e ING, entre otras, permiten recibir la confirmación de la operación por correo electrónico o SMS en tiempo real, sin necesidad de imprimir nada.

Algunos bancos también envían notificaciones push a través de su aplicación móvil cada vez que se realiza una operación en el cajero.

ctivar las alertas de consumo es una de las medidas de seguridad más recomendadas por el Banco de España para clientes que utilizan cajeros y banca online con regularidad.

Las recomendaciones del Banco de España para usar cajeros con seguridad

Además de evitar la impresión innecesaria de tickets, el Banco de España y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) difunden un conjunto de prácticas básicas para reducir el riesgo en el uso de cajeros automáticos: