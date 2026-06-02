Desconcierto en el operativo: en un control de alcoholemia el conductor de la grúa dio positivo.

Un control de tránsito realizado en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén terminó con un episodio tan insólito como inesperado. Lo que comenzó como un operativo rutinario para detectar conductores alcoholizados acabó con la retención del vehículo encargado de retirar los autos secuestrados.

El procedimiento se desarrolló en el barrio Sarmiento con la participación de inspectores municipales, personal de Tránsito y efectivos policiales. Durante varias horas, los controles permitieron detectar numerosas infracciones y sacar de circulación varios vehículos.

Según el balance oficial, seis automóviles fueron retenidos por resultados positivos en los controles de alcohol. Además, los agentes confeccionaron distintas actas por incumplimientos detectados durante la jornada de fiscalización.

Entre los casos registrados apareció una motociclista que superó el límite permitido, aunque el hecho que generó mayor repercusión ocurrió más tarde. Cerca de las tres de la mañana arribó una grúa Mercedes-Benz para trasladar los rodados retenidos y allí comenzó el conflicto.

La actuación sospechosa del chofer derivó en incidentes entre los presentes (Fuente: Redes Sociales).

Algunos de los conductores presentes empezaron a sospechar del estado del chofer encargado del traslado. De acuerdo con los testimonios, su comportamiento llamó la atención y despertó dudas sobre si se encontraba en condiciones de conducir.

La situación fue escalando rápidamente cuando varios asistentes exigieron que se aplicaran las mismas reglas para todos los involucrados en el operativo. El reclamo derivó en discusiones, empujones y momentos de tensión que obligaron a intervenir a la Policía.

Durante los incidentes, un efectivo recibió un golpe mientras intentaba contener a los involucrados y restablecer el orden. A pesar del clima de conflicto, los presentes mantuvieron su pedido para que el conductor del auxilio fuera sometido a una prueba de alcoholemia.

Finalmente, las autoridades realizaron el control y comprobaron que el chofer superaba ampliamente el nivel permitido de alcohol en sangre. Además, detectaron irregularidades en la documentación obligatoria, por lo que la grúa terminó siendo secuestrada y trasladada bajo custodia al depósito municipal.