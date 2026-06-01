Tragedia en la Ruta 11: quiso auxiliar a un conocido y murió atropellado por un camión.

En esta noticia Otra muerte sacudió la misma ruta a pocos minutos de distancia

Un hombre de 53 años perdió la vida en la Ruta Provincial 11 de Córdoba luego de detenerse para brindar ayuda a una persona que había quedado varada por un inconveniente mecánico. El episodio ocurrió en las inmediaciones de Ucacha y generó conmoción entre los vecinos de la zona por las circunstancias en las que se produjo el hecho.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la víctima circulaba en una Chevrolet S10 cuando advirtió la situación de un conocido que necesitaba asistencia. Tras estacionar su vehículo, descendió y atravesó la calzada con la intención de colaborar, sin imaginar que la decisión terminaría en una tragedia.

Mientras permanecía junto al otro conductor, fue alcanzado por parte de un transporte de carga que avanzaba por el mismo carril. El impacto resultó de extrema gravedad y provocó consecuencias fatales en cuestión de minutos, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

Poco antes de este hecho se registró otro accidente fatal a escasa distancia (Fuente: archivo). Redes Sociales

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. Además, se desplegó un operativo especial para ordenar el tránsito y retirar el camión involucrado, lo que generó demoras en ese sector de la ruta.

Otra muerte sacudió la misma ruta a pocos minutos de distancia

La conmoción aumentó al conocerse que, poco antes de este hecho, se había registrado otro accidente fatal a escasa distancia. En el kilómetro 124 de la misma vía provincial, una camioneta perdió el control y terminó volcando por motivos que todavía son materia de investigación.

En ese vehículo viajaban dos hombres adultos que fueron trasladados con heridas de consideración a un centro médico de la región. Sin embargo, uno de ellos falleció poco después de ingresar al hospital. Ahora, la Justicia intenta determinar qué ocurrió en ambos casos, ocurridos con apenas minutos de diferencia sobre un mismo tramo de la Ruta 11.