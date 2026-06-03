Llega un diluvio histórico y el cielo se partirá en dos: habrá 48 horas de intensas tormentas, ráfagas de viento y granizo en estas zonas Fuente: Canva

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por la presencia de fuertes y severas tormentas en la provincia de Buenos Aires y La Pampa para este jueves 4 y viernes 5 de junio.

Por su parte, el diluvio será por 48 horas y estará acompañado de intensas lluvias, ráfagas de viento, caída de granizo y una fuerte presencia de actividad eléctrica.

En qué zonas caerá el diluvio

Según informó el SMN, las tormentas se darán durante el jueves y viernes y tanto Buenos Aires como La Pampa están bajo una alerta meteorológica amarilla.

Llega un diluvio histórico y el cielo se partirá en dos: habrá 48 horas de intensas tormentas, ráfagas de viento y granizo en estas zonas Fuente: Archivo Archivo.

En el caso de Buenos Aires, la tormenta se mantendrá en ambos días mientras que en La Pampa, el fenómeno meteorológico estará presente únicamente el jueves.

Los lugares que están en alerta:

Buenos Aires el jueves 4/5:

Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist, Adolfo Gonzales Chaves, Centro de Lobería, Norte de Coronel Dorrego, Norte de Necochea, Norte de San Cayetano, Norte de Tres Arroyos.

La Pampa:

Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán.

Llega un diluvio histórico y el cielo se partirá en dos: habrá 48 horas de intensas tormentas, ráfagas de viento y granizo en estas zonas Fuente: Archivo

Buenos Aires el viernes 5/5:

Azul, Rauch, Tapalqué, Zona baja de Benito Juárez, Zona baja de Tandil, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist.

Qué es una alerta meteorológica y qué niveles existen

El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de cuatro alertas, las cuales se utilizan para prevenir a la población ante la presencia de diversos fenómenos climáticos.

Las mismas se componen en los niveles Rojo, Naranja, Amarillo y Verde. Cada una significa: