El Gobierno Nacional hizo oficial el cambio en la manera en que las personas con discapacidad viajan en transporte público. Desde el martes 16 de junio, todos aquellos ciudadanos que estén habilitados para viajar en colectivo y trenes sin pagar podrán hacerlo con su SUBE, sin la necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La medida apunta a reducir trámites y evitar la exhibición permanente de documentación personal. Para acceder al descuento del 100%, los usuarios deberán realizar una gestión previa que comenzará a implementarse de manera gradual en distintos servicios de transporte.

Cómo vincular el Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE

El nuevo sistema permitirá que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tengan el beneficio incorporado directamente en su tarjeta SUBE.

Según informó el Gobierno nacional, el trámite estará disponible desde el 16 de junio y será obligatorio para quienes deseen utilizar el nuevo mecanismo de validación.

El nuevo sistema permitirá que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tengan el beneficio incorporado directamente en su tarjeta SUBE. (Foto: Archivo)

Para completar la vinculación será necesario seguir estos pasos:

Ingresar a la cuenta personal en el sistema SUBE. Iniciar sesión con DNI y contraseña. Acceder a la sección “Beneficios”. Cargar el número de CUD de diez dígitos. Confirmar la solicitud para asociar el beneficio a la tarjeta registrada.

Viajar gratis en colectivos y trenes: cómo activar el beneficio en la SUBE

Una vez realizada la vinculación, será necesario acreditar el beneficio para que quede operativo en la tarjeta.

Los usuarios podrán elegir entre distintas alternativas habilitadas por el sistema para completar la activación.

Las opciones disponibles son:

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizar la aplicación SUBE desde un celular compatible.

Activar el beneficio en las validadoras de los colectivos solicitándolo al conductor.

Tras completar este paso, el descuento quedará incorporado a la tarjeta y podrá utilizarse desde el 19 de junio.

Qué cambia para las personas con discapacidad que usan la SUBE

La nueva modalidad comenzará a aplicarse en colectivos de jurisdicción nacional y en los servicios ferroviarios alcanzados por el sistema SUBE.

En los colectivos, los pasajeros deberán indicar el destino y luego apoyar la tarjeta en la validadora. Si el beneficio fue activado correctamente, el viaje no tendrá costo.

En los trenes, será necesario acercar la SUBE al molinete al inicio y al final del recorrido. El sistema verificará automáticamente la exención y aplicará el boleto gratuito sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad.

Durante una etapa de transición, este nuevo esquema convivirá con el mecanismo tradicional que permite acceder al beneficio mediante la exhibición del CUD en formato físico.