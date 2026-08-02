La ampliación de la Línea 11 del Trolebús hacia Ixtapaluca continúa avanzando. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre el progreso de las obras que permitirán extender el servicio actualmente operativo entre Santa Martha y Chalco, con el objetivo de mejorar la movilidad en el oriente del Estado de México.

Oficial | El Gobierno confirmó la fecha de inauguración del Trolebús Chalco-Ixtapaluca: será por la ampliación de la Línea 11

Durante la última conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Jesús Esteva, dio a conocer que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ya inició la construcción del nuevo ramal, el cual enlazará los municipios de Chalco e Ixtapaluca mediante un recorrido aproximado de 10 kilómetros.

¿Cuándo estará listo el Trolebús Chalco-Ixtapaluca?

Las autoridades señalaron que el proyecto registra un avance del 11%. En la actualidad, se trabaja en la construcción del viaducto elevado y de una de las estaciones terminales, mientras que la conclusión de la obra está prevista para julio de 2027.

“Ya comenzaron los trabajos del viaducto elevado y de una de las terminales. La meta es concluir el proyecto en julio de 2027”, indicó Jesús Esteva.

Así será el recorrido del nuevo ramal

La nueva ruta iniciará en el punto de conexión con la actual Línea 11 y avanzará por la antigua autopista México-Puebla, pasando por avenida Santa Bárbara, Hacienda Corralejo y la carretera federal hacia San Buenaventura.

Las proyecciones oficiales estiman que el nuevo servicio transportará alrededor de 53,000 pasajeros al día, cifra que podría aumentar hasta 62 mil usuarios en poco tiempo. Sumados a la demanda actual de la Línea 11, el sistema atendería a más de 110,000 personas a diario.

Con una inversión cercana a 2,500 millones de pesos, esta ampliación forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, cuyo propósito es fortalecer la conexión entre municipios mexiquenses y la Ciudad de México.

Gracias a esta obra, los habitantes de Ixtapaluca podrán enlazarse directamente con la Línea A del Metro, así como con otros sistemas de transporte público que operan en la capital.

Beneficiará a más de un millón de personas

El proyecto de transporte público contempla un recorrido de 10.1 kilómetros con 12 estaciones, las cuales estarán conectadas con la estación Puente Blanco del Trolebús Chalco-Santa Martha.

Las autoridades estiman que la nueva infraestructura beneficiará a más de un millón de habitantes, quienes podrán reducir hasta 45 minutos sus tiempos de traslado diarios.

Estaciones del Trolebús Chalco-Ixtapaluca

Caseta Vieja

Tlapacoya

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura

El proyecto forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno del Estado de México y los municipios de la región, para ampliar la cobertura del transporte público y mejorar la movilidad en la zona oriente.

Como parte de las primeras etapas de construcción, ya se realizaron estudios de mecánica de suelos sobre la autopista México-Puebla, vialidad por la que circulará el nuevo trolebús. Aunque el proyecto contemplaba inicialmente un trayecto de 11.3 kilómetros, posteriormente fue ajustado a 10 kilómetros para optimizar su desarrollo y operación.