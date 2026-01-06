Durante 2026, el Registro Civil tiene un procedimiento especial inscripción de nacimiento. El trámite es obligatorio y permite obtener la partida de nacimiento, documento clave para garantizar derechos básicos como identidad, acceso a la salud y posterior emisión del DNI.

Si bien el procedimiento sigue siendo gratuito, el modo de realizarlo varía según el lugar del nacimiento, el tipo de institución médica y la situación familiar de los progenitores, por lo que es importante conocer cómo funciona el sistema vigente.

¿En qué consiste la inscripción de un nacimiento en el Registro Civil?

La inscripción del nacimiento es el acto administrativo por el cual el Estado reconoce legalmente la existencia de una persona. A través de este trámite se emite la partida de nacimiento, documento que acredita nombre, filiación y lugar de nacimiento del recién nacido.

En 2026, este proceso puede realizarse de manera presencial u online, siempre dentro de los plazos establecidos. El Registro Civil remarca que la inscripción temprana evita demoras posteriores y simplifica la gestión de otros trámites esenciales.

¿Dónde se puede realizar el trámite según el lugar donde nació el bebé?

El lugar donde ocurrió el nacimiento determina los pasos a seguir. En los hospitales, sanatorios o clínicas que cuentan con delegación del Registro Civil, la inscripción puede realizarse directamente, sin necesidad de trasladarse a otra sede.

En cambio, cuando el nacimiento ocurre en instituciones que no tienen oficina de inscripción, los progenitores deben gestionar un turno web y presentarse en un Centro de Documentación Rápida (CDR) o en una sede comunal del Registro Civil, respetando fecha y horario asignados.

¿Cómo funciona la inscripción online que rige en 2026?

El Registro Civil habilita la inscripción digital para recién nacidos de hasta 60 días de vida. Este sistema permite iniciar el trámite desde la web oficial, completar los datos requeridos y continuar el proceso a través de un enlace enviado por correo electrónico.

Si bien evita traslados, el trámite online no es inmediato. El proceso tiene un plazo estimado de hasta 15 días hábiles y finaliza con el envío del acta de nacimiento digital a la casilla de correo declarada por los progenitores.

¿Qué documentación se tiene que presentar según cada situación familiar?

Los requisitos no son idénticos en todos los casos. El Registro Civil contempla distintas situaciones, como progenitores casados, no casados, filiación única o nacimientos sin intervención médica, y cada una puede requerir documentación específica.

Además, en los casos de nacimientos por Técnicas de Reproducción Humana Asistida, es obligatorio presentar el testimonio por escritura pública o la manifestación de voluntad ante la institución médica, con firma certificada por autoridad sanitaria.

¿Cuánto cuesta el trámite y qué gestiones se pueden hacer al mismo tiempo?

La inscripción del nacimiento es un trámite completamente gratuito en 2026, según lo establece la normativa vigente. No se cobra arancel por la emisión de la partida de nacimiento, independientemente de la modalidad elegida.

En las sedes que cuentan con Centros de Documentación Rápida, también existe la posibilidad de iniciar en el mismo momento el trámite del DNI del recién nacido, siempre que los progenitores concurran con el bebé, ya que se toman datos biométricos y fotografía.