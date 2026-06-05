Según indican las autoridades, en ciertas situaciones el apellido paterno no aparecerá en el certificado oficial de nacimiento y, en consonancia con esto, no podrá ser transmitido al bebé, quien llevará únicamente el apellido materno.

Al momento de anotar el nombre y apellido de un recién nacido, las regulaciones estatales en Indiana establecen de manera precisa el procedimiento que las autoridades deben seguir en el caso de que la paternidad no haya sido previamente determinada y los padres no estén casados por ley.

Según indican las autoridades, en tales situaciones el apellido paterno no aparecerá en el certificado oficial de nacimiento y, en consonancia con esto, no podrá ser transmitido al bebé, quien llevará únicamente el apellido materno.

Cómo se registran los hijos en caso de que sus progenitores no sean cónyuges legales

Los infantes serán registrados exclusivamente con el apellido materno en el supuesto de que, al momento de su nacimiento, sus progenitores no se encuentren legalmente casados y el vínculo del padre con el hijo no haya sido formalmente constituido a través de los procedimientos establecidos.

En cambio, si la paternidad se determina con anterioridad, se otorga la opción de que el recién nacido sea inscrito con el apellido de su padre o de su madre, conforme a la preferencia de cada núcleo familiar.

Por decisión del Gobierno, los hijos serán anotados únicamente con el apellido de la madre cuando sus padres no estén casados legalmente en este estado.

El procedimiento necesario para la transmisión del apellido paterno a la descendencia.

Según indican las regulaciones estatales, las diversas maneras de establecer la paternidad -y, por ende, transmitir este apellido a un recién nacido- son

Si los progenitores del infante se encuentran unidos en matrimonio al momento de su nacimiento

Si el infante llega al mundo dentro de los 300 días posteriores a la disolución matrimonial de sus progenitores

Declaración formal de paternidad