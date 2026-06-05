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Al momento de anotar el nombre y apellido de un recién nacido, las regulaciones estatales en Indiana establecen de manera precisa el procedimiento que las autoridades deben seguir en el caso de que la paternidad no haya sido previamente determinada y los padres no estén casados por ley.
Según indican las autoridades, en tales situaciones el apellido paterno no aparecerá en el certificado oficial de nacimiento y, en consonancia con esto, no podrá ser transmitido al bebé, quien llevará únicamente el apellido materno.
Cómo se registran los hijos en caso de que sus progenitores no sean cónyuges legales
Los infantes serán registrados exclusivamente con el apellido materno en el supuesto de que, al momento de su nacimiento, sus progenitores no se encuentren legalmente casados y el vínculo del padre con el hijo no haya sido formalmente constituido a través de los procedimientos establecidos.
En cambio, si la paternidad se determina con anterioridad, se otorga la opción de que el recién nacido sea inscrito con el apellido de su padre o de su madre, conforme a la preferencia de cada núcleo familiar.
El procedimiento necesario para la transmisión del apellido paterno a la descendencia.
Según indican las regulaciones estatales, las diversas maneras de establecer la paternidad -y, por ende, transmitir este apellido a un recién nacido- son
- Si los progenitores del infante se encuentran unidos en matrimonio al momento de su nacimiento
- Si el infante llega al mundo dentro de los 300 días posteriores a la disolución matrimonial de sus progenitores
Declaración formal de paternidad
- En el hospital: se tiene la oportunidad de firmar el documento dentro de las primeras 72 horas posteriores al nacimiento. Es requisito la firma de ambos progenitores.
- En el Departamento de Salud: se debe completar el documento en este organismo antes de que el niño alcance la emancipación (19 años) o en caso de no figurar ningún padre en el acta de nacimiento.
- Determinación del Juzgado: se produce al momento de interponer una acción de paternidad ante el juzgado correspondiente.