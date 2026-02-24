La Provincia de Buenos Aires abrió la preinscripción a cursos gratuitos de oficios con salida laboral destinados a jóvenes y adultos que buscan capacitarse e incorporarse rápidamente al mercado de trabajo. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), incluye formación presencial en distintos rubros con alta demanda laboral y se dicta en Centros de Formación Laboral distribuidos en todo el territorio bonaerense. La oferta formativa incluye capacitaciones vinculadas a sectores productivos y de servicios. Entre los cursos disponibles se encuentran: La disponibilidad puede variar según el distrito y el Centro de Formación Laboral correspondiente. La preinscripción se realiza de forma online a través del sitio oficial del Ministerio de Trabajo bonaerense. En la plataforma se puede consultar el listado completo de cursos, sedes, requisitos y fechas de inicio. Se recomienda realizar la inscripción con anticipación, ya que los cupos son limitados y varían según cada especialidad y localidad. La convocatoria está dirigida a personas desde los 16 años. En el caso de menores de 18, se requiere autorización de madre, padre o tutor. Para completar la inscripción es necesario presentar: Cada curso puede tener requisitos específicos adicionales según la especialidad.