No la tires: una bicicleta vieja puede valer mucho más de lo que creés por estos dos inesperados motivos

Una bicicleta antigua no tiene por qué terminar en el depósito o en la basura. Su estructura metálica, diseñada para soportar peso y movimiento, es perfecta para proyectos de reciclaje que combinan diseño, utilidad y sustentabilidad. Hoy te contamos dos ideas que son tendencia y que puedes hacer con pocos materiales.

Idea 1: Porta macetas para jardín o terraza

El cuadro y las ruedas de la bicicleta son ideales para sostener macetas y crear un rincón verde con estilo vintage. Este proyecto es muy fácil y aporta un toque rústico y original.

Materiales necesarios:

Bicicleta vieja (no importa si no funciona).

Macetas livianas.

Ganchos metálicos o precintos.

Tornillos y llave inglesa.

Pintura antioxidante (opcional).

Cómo hacerlo:

Limpia la bicicleta y quita piezas innecesarias como cadena y pedales. Fija la estructura al suelo o a una pared para darle estabilidad. Coloca las macetas en el cuadro, el manubrio o el portaequipaje. También puedes apoyarlas dentro de las ruedas para un efecto llamativo. Si quieres un acabado más prolijo, pinta la bicicleta con esmalte sintético.

Este porta macetas es perfecto para plantas colgantes, flores de estación o aromáticas. Además, convierte un objeto olvidado en el centro de atención del jardín.

Idea 2: Lámpara de pared con el cuadro de la bicicleta

Si buscas algo más innovador, puedes transformar el cuadro en un aplique decorativo. Los tubos huecos permiten pasar el cableado eléctrico, logrando una instalación segura y estética.

Materiales:

Cuadro de bicicleta.

Portalámparas y foco LED.

Cable eléctrico y ficha.

Tornillos, tarugos y taladro.

Pasos:

Retira ruedas y accesorios, dejando solo el cuadro. Introduce el cable por el interior del caño hasta el punto donde irá la lámpara. Fija el cuadro a la pared y coloca el portalámparas. Conecta el foco LED y verifica la instalación.

El resultado es una pieza única que combina reciclaje y diseño industrial, ideal para livings modernos, talleres o exteriores techados.

