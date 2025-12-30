Atención turistas argentinos: Chile multa por más de $ 380.000 a quienes cometan esta infracción. Foto: Diario de Cuyo

Durante estos últimos días de 2025, miles de argentinos aprovecharon para cruzar la frontera hacia Chile y pasar la Navidad y el Año Nuevo allí. Sin embargo, muy pocos conocen una nueva ley que podría aplicarles una multa de más de $ 380.000.

Así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente chileno, tras lanzar la famosa Ley “Chao Colillas” (Ley 21.413). Justamente, esta medida prohíbe estrictamente fumar en una franja de 80 metros desde la línea de más alta marea en playas, ríos y lagos, y también arrojar colillas de cigarrillo en vía pública o espacios al aire libre.

El motivo de la multa de más de $ 380.000 en Chile

El objetivo de la multa es claro: proteger el medio ambiente, ya que una sola colilla puede contaminar hasta mil litros de agua. En ese sentido, las sanciones por incumplir esta norma pueden llegar hasta u$s 260 (aproximadamente $ 380.000 a $ 400.000 pesos argentinos, dependiendo del tipo de cambio del momento).

Las multas se determinan en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), con un rango habitual de 1 a 4 UTM (alrededor de $65.000 a $260.000 pesos chilenos), pero en la práctica, para turistas en zonas costeras, los casos más comentados rondan entre los $ 250.000 y $ 400.000 argentinos.

Además, la infracción suele implicar una citación obligatoria al Juzgado de Policía Local. Ignorarla puede traer problemas legales posteriores.

¿Por qué es tan peligroso tirar colillas y cigarrillos en río y mares?

Los filtros de los cigarrillos están hechos principalmente de acetato de celulosa, un tipo de plástico muy resistente. Esto los convierte en un serio problema ambiental, ya que pueden tardar años en degradarse.

Durante ese lento proceso, liberan las sustancias tóxicas que han atrapado del humo (nicotina, arsénico, plomo, entre otras), contaminando el agua. Muchos animales marinos, especialmente los peces, confunden estas colillas con comida y las ingieren, incorporando esos venenos a su organismo.

El daño no se queda ahí: llega al ser humano a través del consumo de pescado contaminado. Además, mientras se degradan, los filtros se fragmentan en diminutos microplásticos que agravan aún más la crisis de contaminación en ríos, mares y océanos.

Otras infracciones comunes que cometen los argentinos en Chile y que generan multas

Los controles son cada vez más estrictos en temporada alta, sobre todo en playas. Estas son las faltas más frecuentes que terminan en multa para los turistas argentinos: