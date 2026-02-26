Una de las intersecciones más transitadas del norte del conurbano bonaerense comenzó a ser intervenida con el objetivo de mejorar la circulación y reducir demoras en horarios pico. Se trata del cruce de las avenidas Centenario y Márquez en el partido de San Isidro, un punto central para vecinos y transporte público. La esquina concentra un alto flujo vehicular y el paso de múltiples líneas de colectivos, además de su cercanía con el Hipódromo de San Isidro, las vías del ferrocarril Mitre y el acceso al túnel de la calle Roque Sáenz Peña. Según el municipio, es la intersección con mayor cantidad de colectivos del distrito. Los trabajos comenzaron en julio de 2025, cuando se incorporó un carril adicional de giro desde Márquez hacia Centenario, sentido norte. También se demolió parte de la isleta para ampliar la bocacalle de avenida Santa Fe y se construyó una senda peatonal elevada para mejorar la seguridad de quienes circulan a pie. De acuerdo con las autoridades locales, esas primeras intervenciones redujeron el tiempo de espera en el giro desde Márquez de seis minutos a dos minutos y medio. En febrero se puso en marcha una nueva fase de obras en la misma zona. En esta instancia se sumó un carril adicional de giro desde avenida Santa Fe hacia Márquez, se demolió parte del separador central para ampliar el espacio de circulación y se ensanchó la calzada en sentido sur. Tras estas tareas, el cruce cuenta con dos carriles extra de giro a la izquierda hacia Márquez, lo que implicó reducir el ancho de dos carriles de Centenario en sentido sur.