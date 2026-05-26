El gobierno cambia las reglas para circular: ahora habrá más sanciones, inspecciones y detenciones en estos casos

En esta noticia Nueva Guardia Nacional: habrá más sanciones, inspecciones y detenciones de tránsito

Una reforma publicada este lunes 25 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) amplía de forma significativa las facultades de la Guardia Nacional en caminos y puentes de jurisdicción federal.

El decreto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica decenas de artículos del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

Nueva Guardia Nacional: habrá más sanciones, inspecciones y detenciones de tránsito

México le otorga más poder a Guardia Nacional en cuestiones de tránsito. Fuente: EFE José Luis de la Cruz

El punto más llamativo de la reforma es que las indicaciones de los elementos de la Guardia Nacional tendrán prioridad sobre cualquier dispositivo de control del tránsito.

Esto incluye semáforos, señalización vial y reglas ordinarias de circulación.

En la práctica, la orden de un agente prevalece sobre lo que marque cualquier señal en la carretera.

El catálogo de nuevas atribuciones

La reforma le otorga a la corporación facultades que antes no tenía de forma expresa:

imponer sanciones directamente a los usuarios que infrinjan el reglamento

revisar documentación vehicular

verificar condiciones físico-mecánicas

ordenar el retiro de vehículos

remitirlos a depósitos federales

participar en revisiones médico-toxicológicas

elaborar dictámenes técnicos en accidentes.

Junto a las nuevas atribuciones, el decreto también consolida funciones que la Guardia Nacional ya venía ejerciendo desde la desaparición de la Policía Federal de Caminos como operativos radar, filtros de seguridad, atención de accidentes y patrullajes preventivos contra robos y asaltos en carretera.