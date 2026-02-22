La última semana de febrero tendrá como protagonistas a las reformas estructurales de las sesiones extraordinarias, pero antes de sancionar los proyectos, la Mesa Política deberá tomar una decisión clave en relación a las autoridades del Senado que preside la ahora némesis del Gobierno, Victoria Villarruel. La vicepresidente y presidente de la Cámara alta convocó a la sesión preparatoria de febrero para este miércoles 24 a las 12. Con la elección de las autoridades, el lugar en disputa es la Presidencia Provisional del Senado, que tiene el tercer lugar en la Ley de Acefalía. El cargo actualmente lo ocupa el senador de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, quien confía en reelegir su mandato tras dos años consecutivos. Hace meses que el puntano mantiene conversaciones con Eduardo “Lule” Menem, el asesor de Karina Milei, para mantener su lugar como autoridad del Senado: fue Presidente de la Nación por un día, cuando tanto Milei y Villarruel estuvieron de viaje. No obstante, con el engrosamiento del bloque violeta que conduce Patricia Bullrich, el lugar es resistido por el sector allegado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Estamos viendo”, repiten en los pasillos del Senado. Lo que no lo mantiene asegurado a Abdala es su vínculo estrecho con la vice. Las presencias de Villarruel en San Luis con dirigentes del PJ local, por caso, fueron organizados por el senador. Tampoco cayó bien que haya admitido públicamente tener empleados en la provincia para hacer campaña para ser gobernador. El tema resurge justo cuando trascendió que Villarruel querría ser candidata a Presidente en una lista del peronismo. En la Casa Rosada tenían esa sospecha hace tiempo, a partir de los recorridos provinciales y fotos con los mandatarios del PJ. “Es lo que viene haciendo, reunirse con Quintela, Insfran”, latigó una fuente de Balcarce 50. No obstante, la presidencia provisional es un cargo que requiere de contacto con Villarruel, ya que básicamente la suple en las sesiones y demás cuestiones administrativas de la Cámara. De hecho, fue por eso que buscaron que Bullrich no sea presidente provisional y la confronte, en cambio, como jefe de bloque. El lunes por la tarde en la Casa Rosada habrá una reunión de la Mesa Política Nacional para determinar la estrategia política de la semana caliente que sigue antes de la apertura de sesiones ordinarias. Al cierre de esta nota, las fuentes eran herméticas sobre cuál iba ser la determinación final. Los candidatos que sondean en el seno karinista son Nadia Márquez y Agustín Coto. La primera, exdiputada, es especialmente cercana a los Menem, los primos armadores de Karina Milei. Tampoco se descarta que Bullrich imponga a alguien de su riñón, como Cármen Álvarez Rivero o Luis Juez. Todo dependerá de la construcción de las alianzas y, en ese sentido, la decisión del peronismo será de peso. Aún el jefe del interbloque, José Mayans, no bajó línea sobre si respaldar al puntano y rechazar una nueva propuesta de la Casa Rosada o abstenerse. Bullrich podría impulsar a otro candidato oficialista con el acuerdo de los demás bloques aliados: solo con la UCR le alcanzaría, si es que Bartolomé corre carrera con apoyo de los provinciales. La duda está en si se divide el bloque de LLA o no para sostener al puntano, en contradicción con órdenes de la Casa Rosada, y en ese sentido si Abdala se correría a un costado a cambio de alguna comisión. En el medio está la agenda legislativa, que tendrá lugar en dos sesiones el jueves 26 y el viernes 27. La primera buscará aprobar la Ley de Glaciares, el pliego de embajador de Fernando Iglesias y sancionar el Régimen Penal Juvenil, el Acuerdo UE-Mercosur. El presidente Javier Milei también convocó una reunión de Gabinete el martes para hacer un balance del comienzo de esta segunda etapa.