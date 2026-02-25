La Armada Argentina realizó trabajos de abastecimiento y mantenimiento en el refugio naval “Bahía Dorian”, ubicado en la Isla Wiencke del Archipiélago Palmer, como parte de las operaciones logísticas en el sector antártico. Las tareas estuvieron a cargo del aviso ARA “Puerto Argentino”, que llegó al lugar tras completar previamente el recambio de personal de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) y el reaprovisionamiento de víveres y combustible en la Base Antártica Brown. Una vez en el refugio situado en Punta Damoy, la tripulación inició acciones de apoyo a las instalaciones argentinas. Con colaboración de personal de las Bases Antárticas Temporarias Melchior y Cámara, se avanzó en el abastecimiento del refugio y en trabajos de mantenimiento general, que incluyeron verificación del estado de las instalaciones y tareas de conservación para garantizar su operatividad. En paralelo, la Armada continúa con otras operaciones logísticas en la región. Días atrás, el rompehielos ARA “Almirante Irízar” realizó tareas de reaprovisionamiento en la Base Antártica Conjunta Orcadas. Además, el aviso ARA “Puerto Argentino” participa de una campaña antártica conjunta con Chile que se extenderá hasta abril y que comenzó en noviembre pasado. El refugio naval “Bahía Dorian” fue instalado el 23 de febrero de 1953 y es administrado por la Armada Argentina. Se trata de una pequeña barraca metálica con un almacén que cuenta con provisiones suficientes para tres personas durante aproximadamente tres meses, lo que le permite cumplir funciones de apoyo y resguardo. La instalación, también conocida como Cabaña de la Bahía Dorian, ocupa cerca de 12 metros cuadrados y ha sido utilizada como refugio de emergencia. En 2011 fue refaccionada con tareas de reparación y conservación para preservar su estructura y facilitar su uso como apoyo a investigaciones científicas en la zona. El refugio se ubica a unos 25 metros de la Cabaña de Punta Damoy, construida por el Reino Unido en 1975 y declarada sitio histórico en 2009. La cercanía con la Base Antártica Brown también refuerza el valor logístico de estas instalaciones en el Archipiélago Palmer.