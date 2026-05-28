Las reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales ampliaron los poderes de la Guardia Nacional sobre cualquier conductor que circule por autopistas y rutas de jurisdicción federal.
Qué pueden pedirte y qué pueden revisarte
Con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los agentes de la Guardia Nacional quedan facultados para aplicar multas, realizar revisiones físico-mecánicas, inspeccionar vehículos y solicitar documentos.
Sus indicaciones tienen prioridad absoluta sobre señales viales y semáforos en rutas federales.
Durante un control de tránsito pueden verificar el estado físico del conductor, aplicar pruebas de alcoholemia o toxicológicas, y revisar frenos, luces, equipo de seguridad y las condiciones generales del vehículo.
Para circular sin problemas, es obligatorio portar licencia vigente, tarjeta de circulación, placas visibles y seguro vehicular. El transporte de carga debe sumar además la documentación correspondiente.
Cuándo sí pueden arrestarte y cuándo no
La Guardia Nacional puede arretar a un conductor y presentarlo ante el Ministerio Público, pero únicamente bajo los supuestos previstos en el reglamento y el Código Penal Federal.
Las causas de arresto incluyen:
- manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias prohibidas
- agredir o amenazar a los elementos
- intentar evadir revisiones carreteras
- negarse a entregar la documentación solicitada.
El desacato directo a las órdenes de la autoridad federal en carretera ya se considera formalmente delito de desobediencia y resistencia de particulares.
Lo que no pueden hacer:
- cobrar multas en efectivo en la carretera
- realizar cateos arbitrarios
- retener documentos sin justificación legal
- revisar celulares sin orden judicial.
Toda sanción debe registrarse en una boleta oficial con fundamento legal, datos del agente y monto calculado en UMAs.
Qué hacer si te detienen: tres pasos clave
Ante una detención, lo primero es mantener la calma, encender las luces intermitentes y permanecer dentro del vehículo.
Todo conductor tiene derecho a pedir la identificación del oficial y la explicación detallada de la falta.
Si se detectan abusos o irregularidades, la indicación es no entregar dinero en efectivo y denunciar ante la Guardia Nacional, la SICT o las instancias de derechos humanos correspondientes.