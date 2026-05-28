En esta noticia

Las reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales ampliaron los poderes de la Guardia Nacional sobre cualquier conductor que circule por autopistas y rutas de jurisdicción federal.

Te puede interesar

Carlos Slim le tiró un guante a Marcos Galperín: el negocio millonario que Mercado Libre no puede ignorar en México

Qué pueden pedirte y qué pueden revisarte

Con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los agentes de la Guardia Nacional quedan facultados para aplicar multas, realizar revisiones físico-mecánicas, inspeccionar vehículos y solicitar documentos.

Sus indicaciones tienen prioridad absoluta sobre señales viales y semáforos en rutas federales.

Durante un control de tránsito pueden verificar el estado físico del conductor, aplicar pruebas de alcoholemia o toxicológicas, y revisar frenos, luces, equipo de seguridad y las condiciones generales del vehículo.

Para circular sin problemas, es obligatorio portar licencia vigente, tarjeta de circulación, placas visibles y seguro vehicular. El transporte de carga debe sumar además la documentación correspondiente.

Ahora la Guardia Nacional podrá llevar preso a conductores por cometer infracciones de tránsito.
Ahora la Guardia Nacional podrá llevar preso a conductores por cometer infracciones de tránsito.

Cuándo sí pueden arrestarte y cuándo no

La Guardia Nacional puede arretar a un conductor y presentarlo ante el Ministerio Público, pero únicamente bajo los supuestos previstos en el reglamento y el Código Penal Federal.

Las causas de arresto incluyen:

  • manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias prohibidas
  • agredir o amenazar a los elementos
  • intentar evadir revisiones carreteras
  • negarse a entregar la documentación solicitada.

El desacato directo a las órdenes de la autoridad federal en carretera ya se considera formalmente delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Alerta cormercios.Propinas obligatorias en cafés y restaurantes: meseros reclaman que los clientes ya no puedan negarse a pagarlas
Confirmado.El Gobierno subastará una cabaña en el predio donde cayó “El Mencho”: el precio inicial es de 12 millones de pesos

Lo que no pueden hacer:

  • cobrar multas en efectivo en la carretera
  • realizar cateos arbitrarios
  • retener documentos sin justificación legal
  • revisar celulares sin orden judicial.

Toda sanción debe registrarse en una boleta oficial con fundamento legal, datos del agente y monto calculado en UMAs.

El Gobierno otorgó mayor poder a la Guardia Nacional en carreteras federales.
El Gobierno otorgó mayor poder a la Guardia Nacional en carreteras federales.X/@GobiernoMX

Qué hacer si te detienen: tres pasos clave

Ante una detención, lo primero es mantener la calma, encender las luces intermitentes y permanecer dentro del vehículo.

Todo conductor tiene derecho a pedir la identificación del oficial y la explicación detallada de la falta.

Si se detectan abusos o irregularidades, la indicación es no entregar dinero en efectivo y denunciar ante la Guardia Nacional, la SICT o las instancias de derechos humanos correspondientes.