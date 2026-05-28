Las reformas al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales ampliaron los poderes de la Guardia Nacional sobre cualquier conductor que circule por autopistas y rutas de jurisdicción federal.

Qué pueden pedirte y qué pueden revisarte

Con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, los agentes de la Guardia Nacional quedan facultados para aplicar multas, realizar revisiones físico-mecánicas, inspeccionar vehículos y solicitar documentos.

Sus indicaciones tienen prioridad absoluta sobre señales viales y semáforos en rutas federales.

Durante un control de tránsito pueden verificar el estado físico del conductor, aplicar pruebas de alcoholemia o toxicológicas, y revisar frenos, luces, equipo de seguridad y las condiciones generales del vehículo.

Para circular sin problemas, es obligatorio portar licencia vigente, tarjeta de circulación, placas visibles y seguro vehicular. El transporte de carga debe sumar además la documentación correspondiente.

Ahora la Guardia Nacional podrá llevar preso a conductores por cometer infracciones de tránsito.

Cuándo sí pueden arrestarte y cuándo no

La Guardia Nacional puede arretar a un conductor y presentarlo ante el Ministerio Público, pero únicamente bajo los supuestos previstos en el reglamento y el Código Penal Federal.

Las causas de arresto incluyen:

manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias prohibidas

agredir o amenazar a los elementos

intentar evadir revisiones carreteras

negarse a entregar la documentación solicitada.

El desacato directo a las órdenes de la autoridad federal en carretera ya se considera formalmente delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Lo que no pueden hacer:

cobrar multas en efectivo en la carretera

realizar cateos arbitrarios

retener documentos sin justificación legal

revisar celulares sin orden judicial.

Toda sanción debe registrarse en una boleta oficial con fundamento legal, datos del agente y monto calculado en UMAs.

El Gobierno otorgó mayor poder a la Guardia Nacional en carreteras federales. X/@GobiernoMX

Qué hacer si te detienen: tres pasos clave

Ante una detención, lo primero es mantener la calma, encender las luces intermitentes y permanecer dentro del vehículo.

Todo conductor tiene derecho a pedir la identificación del oficial y la explicación detallada de la falta.

Si se detectan abusos o irregularidades, la indicación es no entregar dinero en efectivo y denunciar ante la Guardia Nacional, la SICT o las instancias de derechos humanos correspondientes.