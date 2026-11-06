Cambia el recorrido de unos de los colectivos más populares de Buenos Aires y dejará de circular por esta zona.

La conocida línea de colectivos 29 anunció cambios clave en sus tres ramales. La Secretaría de Transporte aprobó una modificación que suprime parcialmente el recorrido B, extiende el C hasta el Parque de los Niños y modifica el trayecto A.

Los cambios fueron oficializados a través de la Resolución 82/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La nueva configuración detallada en el anexo del texto modifica las frecuencias de los colectivos durante las horas pico y mantiene la prestación las 24 horas del día.

Los cambios en los recorridos de la línea 29

El principal cambio será en el ramal B, el cual dejará de unir La Boca con Parque Presidente Sarmiento. Su nuevo recorrido partirá de Plaza Italia y continuará hasta Saavedra hasta llegar al Parque Presidente Sarmiento.

Así, el B dejará de circular por el tramo que conecta La Boca con Palermo. Para compensar la modificación, el ramal A incorporará el recorrido que deja de ser cubierto por el B, pero mantendrá sus cabeceras en La Boca y Olivos.

El ramal C mantendrá su salida desde La Boca, pero extenderá su recorrido más allá de la estación Rivadavia. El nuevo destino será el Parque de los Niños, en el extremo norte de la Ciudad de Buenos Aires. La extensión permitirá también ampliar la cobertura hacia sectores como el predio del Tiro Federal y el Centro de Alto Rendimiento de River Plate.

Cambia el recorrido de unos de los colectivos más populares de Buenos Aires y dejará de circular por esta zona. Gemini IA.

Cómo serán los ramales y la frecuencia de los colectivos

Ramal A

El ramal A conservará sus dos cabeceras de La Boca y Olivos. Sin embargo, modificará parte de su recorrido para incorporar los sectores que dejará de cubrir el ramal B.

En el trayecto hacia Olivos, el colectivo saldrá del corredor del Metrobús a la altura de la avenida Martín García, continuará por Defensa y avenida Brasil y luego volverá a los carriles exclusivos. En el regreso hacia La Boca incorporará parte de la traza que dejará el B.

El servicio tendrá la frecuencia más alta de los tres ramales. Con la flota máxima, los colectivos pasarán cada cinco minutos, mientras que con la mínima pasarán cada siete.

Cambia el recorrido de unos de los colectivos más populares de Buenos Aires y dejará de circular por esta zona. ChatGPT | Audiencias

Ramal B

El ramal B modificará su recorrido y tendrá como cabeceras Plaza Italia y Parque Presidente Sarmiento. Desde Plaza Italia continuará por Santa Fe, Luis María Campos y Virrey Vértiz, para luego tomar avenida Cabildo a la altura de Juramento y avanzar hacia Saavedra.

El nuevo recorrido llegará hasta la zona de Veia y avenida Ricardo Balbín. Con el recorrido más corto también cambiarán las frecuencias. En hora pico, el intervalo será de 10 minutos con la flota máxima y 16 con la mínima, frente a los 14 y 20 minutos del esquema anterior.

Ramal C

Seguirá teniendo como cabecera a La Boca, pero extenderá su recorrido hacia el norte. En lugar de terminar en la zona de la estación Rivadavia, seguirá hasta el Parque de los Niños.

El nuevo trayecto incorporará sectores del norte porteño como el Tiro Federal y el Centro de Alto Rendimiento del Club Atlético River Plate, además del acceso al Parque de los Niños.

El ramal C tendrá una frecuencia de 15 minutos con la flota máxima y 20 minutos con la flota mínima.

Qué establece la resolución sobre los nuevos recorridos de la línea 29

La línea continuará operando con un parque móvil de entre 52 y 74 vehículos, mientras que los nuevos recorridos de los colectivos y frecuencias deberán ajustarse a los parámetros establecidos.

La resolución establece los nuevos parámetros operativos de la línea 29, aunque no fija una fecha específica para la implementación de los nuevos recorridos.