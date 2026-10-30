Aumento en colectivos, subte y trenes en el AMBA: cuánto costará el pasaje a partir del 1 de agosto.

En esta noticia El boleto aumenta en CABA y PBA

El Gobierno nacional resolvió ampliar los subsidios a las empresas de colectivos de jurisdicción nacional para evitar un aumento del boleto en noviembre.

El nuevo esquema alcanzará a las líneas que conectan la Capital Federal con el Conurbano. De esta forma, el boleto mínimo seguirá en $ 742,81.

El Ministerio de Economía busca así contener la presión sobre el índice de precios, mientras la Ciudad y la provincia de Buenos Aires aplicarán subas desde el domingo 1° de noviembre.

Funcionarios de Transporte comunicaron la decisión el jueves a representantes de las 104 líneas nacionales. En el encuentro estuvieron la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

La reunión sirvió para revisar la actualización de la estructura de costos que impulsó el secretario de Transporte, Mariano Plencovich. Como parte del acuerdo, las empresas aceptaron los mayores fondos y Transporte comenzará a saldar una deuda de $ 40.000 millones, originada en un “error de cálculo” previo.

Desde el domingo, el boleto mínimo en las líneas porteñas subirá 3,9% y llegará a $ 956,37

El boleto aumenta en CABA y PBA

Más allá de este acuerdo, desde el domingo 1° de noviembre, el boleto mínimo en las líneas porteñas subirá 3,9% y llegará a $ 956,37. CABA aplica un mecanismo mensual que suma dos puntos porcentuales al último dato de inflación disponible.

En la provincia de Buenos Aires, el ajuste será de 5,02% y la tarifa mínima alcanzará $ 1.276,08.

Por su parte, el boleto nacional permanece congelado desde julio, con una tarifa mínima de $ 742,81 y una máxima de $ 1.337. Entre mayo y julio, Transporte había autorizado subas mensuales de 2%. Desde agosto no aprobó aumentos ni amplió los subsidios.