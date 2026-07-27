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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos y advirtió que durante el lunes 27 de julio podrían registrarse lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, granizo y descargas eléctricas.

Según el organismo, las tormentas podrían desarrollarse con intensidad variable, aunque algunas serán localmente fuertes y dejarán abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser superiores de manera puntual.

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Qué provincias y localidades están bajo la alerta amarilla por tormentas del SMN

La alerta amarilla del SMN alcanza a gran parte de la provincia de Entre Ríos, donde las condiciones comenzarán a desmejorar durante el transcurso del lunes.

Los departamentos afectados son:

  • Paraná
  • Diamante
  • La Paz
  • Nogoyá
  • Villaguay
  • Feliciano
  • Federal
  • Federación
  • Concordia
  • San Salvador
  • Gualeguaychú
  • Uruguay
  • Colón
  • Islas del Ibicuy
  • Tala

En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, capaces de provocar anegamientos temporarios, complicaciones en la circulación y reducción de la visibilidad por las intensas precipitaciones.

Por el momento, Gualeguay y Victoria son los únicos departamentos de la provincia que quedaron fuera del área bajo alerta.

Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: el SMN advirtió por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas
Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: el SMN advirtió por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

Lluvias intensas, granizo y ráfagas: qué fenómenos pueden registrarse

El SMN indicó que las tormentas estarán acompañadas por distintos fenómenos potencialmente peligrosos.

Entre los principales riesgos se encuentran:

  • Lluvias intensas en cortos períodos.
  • Acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.
  • Ráfagas de viento que podrían generar caída de ramas y dificultades para circular.
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  • Ocasional caída de granizo.
  • Fuerte actividad eléctrica.

Las condiciones podrían variar rápidamente a medida que avance el sistema de tormentas, por lo que el organismo recomienda seguir la evolución del pronóstico y atender las actualizaciones oficiales.