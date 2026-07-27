El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos y advirtió que durante el lunes 27 de julio podrían registrarse lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, granizo y descargas eléctricas.

Según el organismo, las tormentas podrían desarrollarse con intensidad variable, aunque algunas serán localmente fuertes y dejarán abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser superiores de manera puntual.

Qué provincias y localidades están bajo la alerta amarilla por tormentas del SMN

La alerta amarilla del SMN alcanza a gran parte de la provincia de Entre Ríos, donde las condiciones comenzarán a desmejorar durante el transcurso del lunes.

Los departamentos afectados son:

Paraná

Diamante

La Paz

Nogoyá

Villaguay

Feliciano

Federal

Federación

Concordia

San Salvador

Gualeguaychú

Uruguay

Colón

Islas del Ibicuy

Tala

En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, capaces de provocar anegamientos temporarios, complicaciones en la circulación y reducción de la visibilidad por las intensas precipitaciones.

Por el momento, Gualeguay y Victoria son los únicos departamentos de la provincia que quedaron fuera del área bajo alerta.

Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: el SMN advirtió por lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas

Lluvias intensas, granizo y ráfagas: qué fenómenos pueden registrarse

El SMN indicó que las tormentas estarán acompañadas por distintos fenómenos potencialmente peligrosos.

Entre los principales riesgos se encuentran:

Lluvias intensas en cortos períodos.

Acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.

Ráfagas de viento que podrían generar caída de ramas y dificultades para circular.

Ocasional caída de granizo.

Fuerte actividad eléctrica.

Las condiciones podrían variar rápidamente a medida que avance el sistema de tormentas, por lo que el organismo recomienda seguir la evolución del pronóstico y atender las actualizaciones oficiales.