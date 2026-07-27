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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Entre Ríos y advirtió que durante el lunes 27 de julio podrían registrarse lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, granizo y descargas eléctricas.
Según el organismo, las tormentas podrían desarrollarse con intensidad variable, aunque algunas serán localmente fuertes y dejarán abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores podrían ser superiores de manera puntual.
Qué provincias y localidades están bajo la alerta amarilla por tormentas del SMN
La alerta amarilla del SMN alcanza a gran parte de la provincia de Entre Ríos, donde las condiciones comenzarán a desmejorar durante el transcurso del lunes.
Los departamentos afectados son:
- Paraná
- Diamante
- La Paz
- Nogoyá
- Villaguay
- Feliciano
- Federal
- Federación
- Concordia
- San Salvador
- Gualeguaychú
- Uruguay
- Colón
- Islas del Ibicuy
- Tala
En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, capaces de provocar anegamientos temporarios, complicaciones en la circulación y reducción de la visibilidad por las intensas precipitaciones.
Por el momento, Gualeguay y Victoria son los únicos departamentos de la provincia que quedaron fuera del área bajo alerta.
Lluvias intensas, granizo y ráfagas: qué fenómenos pueden registrarse
El SMN indicó que las tormentas estarán acompañadas por distintos fenómenos potencialmente peligrosos.
Entre los principales riesgos se encuentran:
- Lluvias intensas en cortos períodos.
- Acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunos sectores.
- Ráfagas de viento que podrían generar caída de ramas y dificultades para circular.
- Ocasional caída de granizo.
- Fuerte actividad eléctrica.
Las condiciones podrían variar rápidamente a medida que avance el sistema de tormentas, por lo que el organismo recomienda seguir la evolución del pronóstico y atender las actualizaciones oficiales.