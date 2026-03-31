El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó este martes un convenio junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras reconocerle la deuda previsional a la provincia. “Es un acto de justicia para nuestros jubilados, después de años sin que esta deuda fuera reclamada como correspondía por los gobiernos anteriores”, aseguró el mandatario. La rúbrica se realizó en la sede del ministerio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se comprometió a transferir más de $48 mil millones. Los fondos corresponden al financiamiento del déficit del sistema previsional de los agentes públicos provinciales, un reclamo que el gobierno chubutense llevó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El acuerdo se enmarca en el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas creado por el Ejecutivo nacional, el mismo mecanismo al que recurrieron otras provincias en situaciones similares durante los últimos meses. Torres sostuvo que el convenio es “el resultado de un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”, y remarcó que gestiones anteriores no habían impulsado el reclamo con la misma intensidad. El acuerdo llega en un contexto de creciente tensión entre las provincias con cajas propias y el Estado nacional. En 1994 se acordó la posibilidad de que las provincias cedieran sus cajas previsionales a la Nación y, entre ese año y 1997, diez provincias y la Ciudad de Buenos Aires transfirieron sus sistemas, mientras que otras trece continuaron con regímenes propios. Son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Corrientes y Chaco, quienes con recursos propios el pago de jubilaciones y pensiones de sus empleados públicos, al tiempo que siguen cediendo parte de su coparticipación al financiamiento de Anses. El conflicto se agudizó desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En marzo de 2024, el DNU 280/2024 suspendió la vigencia de los artículos del Presupuesto 2023 que establecían el modo en que Anses debía liquidar los fondos destinados a cubrir el déficit de las cajas previsionales. Las provincias debieron absorber ese costo con recursos propios mientras el conflicto se dirimía en paralelo a otras negociaciones con el Ejecutivo. El Presupuesto 2026 profundizó las tensiones: el artículo 60 prevé apenas $122.763 millones para cubrir los déficits previsionales provinciales, aproximadamente la mitad de lo contemplado en el proyecto anterior. Según estimaciones del IERAL, ese monto alcanzaría para cubrir alrededor del 4% de lo que Anses debería transferir anualmente. Según el IERAL, todas las provincias ceden parte de sus impuestos coparticipables al financiamiento de Anses, pero solo once reciben compensaciones por los déficits previsionales, mientras que las trece restantes asumen con recursos propios el pago de jubilaciones y pensiones de sus empleados públicos. Torres remarcó que “después de mucho tiempo, y tras años en los que el Estado nacional no avanzó en el pago de esta deuda millonaria, hoy logramos que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de nuestra provincia”. En ese sentido, el mandatario señaló que “este acuerdo es el resultado de un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial, que nos permitió avanzar en una solución concreta para que Nación cumpla con Chubut”. Finalmente, Torres concluyó: “Este no es un logro del Gobierno del Chubut, sino de todos los jubilados y centros de jubilados que sostuvieron este reclamo durante tanto tiempo”, y agregó: “Después de años en los que los jubilados de la provincia fueron olvidados por distintos gobiernos, hoy empezamos a devolverles lo que siempre fue suyo”. Al menos seis provincias cerraron convenios parciales o anticipos de financiamiento con Nación: Córdoba, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, Neuquén y Misiones. Con el acuerdo de Chubut firmado este martes, el número asciende a siete. Vale aclarar que en la mayoría de los casos se trata de pagos parciales a cuenta, no de cancelación total de la deuda. Santa Fe rechazó la oferta que le había hecho Nación por considerarla insuficiente y mantiene abierto el reclamo judicial ante la Corte Suprema. Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Santa Cruz y Tierra del Fuego no registran convenios confirmados hasta la fecha.