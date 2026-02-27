Desde la perspectiva de la astrología occidental Mercurio retrógrado es el fenómeno en que el planeta parece moverse hacia atrás en el cielo y que muchos consideran un momento de revisión o re-evaluación en comunicación, tecnología, viajes y contratos. En la tradición astrológica, Mercurio es el planeta asociado a la comunicación, el pensamiento lógico, los viajes, los contratos, la tecnología y los intercambios comerciales. Cuando entra en fase retrógrada, algo que ocurre aproximadamente tres veces por año, se considera que esas áreas pueden experimentar revisiones, demoras, malentendidos o situaciones que obligan a replantear decisiones. Mercurio retrograda en Piscis. Pre-sombra desde alrededor del 11–12 de febrero y post-sombra hasta aproximadamente 9 de abril. Este primer ciclo es especialmente emocional e intuitivo por estar en un signo de agua. Retrogradación en Cáncer. Pre-sombra comienza días antes y post-sombra se extiende unas semanas después. Durante este período, serán los temas de hogar, familia y emociones profundas los que estarán en jaque. Mercurio retrograda en Escorpio. También con fases de sombra antes y después. En este tránsito se enfatizan transformaciones profundas, secretos y revisiones intensas. El hecho de que los tres ciclos se den en signos de agua es interpretado como un énfasis emocional e intuitivo. Según la mirada astrológica, la comunicación racional puede verse teñida por la sensibilidad, la memoria, el pasado y las emociones profundas. Desde la astrología, los signos que suelen sentir más intensamente un Mercurio retrógrado son aquellos que: Géminis y Virgo son los signos tradicionalmente regidos por Mercurio. Por eso, cada vez que el planeta retrograda, la astrología considera que estas personas podrían experimentar el fenómeno con mayor intensidad. Virgo, particularmente orientado al detalle y la eficiencia, podría frustrarse ante errores o desorganización. Géminis, más vinculado a la comunicación rápida, podría enfrentarse a malentendidos o mensajes ambiguos. Los signos de agua (Piscis, Cáncer y Escorpio) estarán directamente involucrados, ya que los tres ciclos de 2026 ocurren en sus territorios. Cuando Mercurio retrograda en Piscis, la astrología sostiene que la mente se vuelve más intuitiva pero menos estructurada. Piscis podría sentir: En Cáncer, el foco estaría en la familia, el hogar y la memoria emocional. Podrían surgir: Escorpio podría experimentar una intensificación emocional. La astrología sugiere: Sagitario y Aries, como signos de fuego, podrían sentirse especialmente incómodos con la energía introspectiva del agua. Aries, impulsivo y directo, podría impacientarse ante demoras y malentendidos. Sagitario, amante de la expansión y los viajes, podría enfrentarse a retrasos logísticos o replanteos académicos o legales. Desde el punto de vista científico, no existe evidencia de que Mercurio retrógrado tenga efectos directos sobre la conducta humana o los acontecimientos cotidianos. La interpretación pertenece al campo simbólico de la astrología. Dentro de ese marco simbólico, más que hablar de “perjuicio”, muchos astrólogos prefieren hablar de revisión. Los períodos retrógrados serían momentos menos favorables para iniciar algo completamente nuevo y más propicios para: Este año, al producirse el fenómeno de Mercurio retrógrado en signos de agua, el énfasis estaría en revisar emociones, memorias y procesos internos más que cuestiones puramente materiales.