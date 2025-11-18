Decretan feriado el martes 25 de noviembre y se extiende a 5 días el fin de semana largo: a quiénes beneficia

El próximo martes 25 de noviembre será feriado y habrá un nuevo fin de semana extra largo para un gran grupo de trabajadores del país .

M iles de personas gozarán de una jornada de descanso extra, lo que les dará un fin de semana de cinco días consecutivos. Esto se debe a que el asueto del día martes se junta con el feriado del 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional y del viernes 21, el cual se decretó como puente turístico.

Si bien esta fecha a escala nacional no será feriado, si lo será para los habitantes de varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

El martes 25 de noviembre fue declarado feriado para dos partidos y una localidad de la Provincia de Buenos Aires, en conmemoración de su aniversario fundacional:

Olavarría

Presidente Perón

Dennehy (9 de Julio)

Olavarría celebra sus 157 años de historia, mientras que Presidente Perón cumple 32 años. Asimismo, Dennehy, una localidad de Nueve de Julio, festejará 142 años de vida.

Para todos estos lugares, el gobierno bonaerense estableció que los empleados del Banco Provincia y de la administración pública tendrán una jornada de descanso.

Los feriados fueron dispuestos mediante la resolución 157/2025 publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires. Esta normativa incluye el listado de las fechas no laborables de noviembre en distintos puntos de la provincia .

