El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública(SEP) es clave para organizar el ciclo escolar 2025-2026. Dentro de las fechas marcadas para este periodo destaca el viernes 29 de mayo, día en el que no habrá clases presenciales para estudiantes de educación básica.

Sin embargo, esta suspensión no corresponde a un día festivo tradicional, sino a una jornada destinada a actividades académicas internas del personal educativo. Por este motivo, solo los alumnos se verán beneficiados con un fin de semana largo de tres días.

Suspensión de clases en México por jornada de CTE para maestros

Conoce los detalles del cronograma escolar y checa los días que no habrá clases en México.

¿Por qué no habrá clases el 29 de mayo?

La suspensión de clases se debe a la realización del Consejo Técnico Escolar (CTE), una reunión obligatoria que periódicamente llevan a cabo directivos y docentes de cada escuela para analizar:

Estrategias

Avances

Necesidades educativas

La medida aplica únicamente para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas incorporadas al sistema de la SEP. Aunque los alumnos no asistirán, maestros y directivos sí deberán acudir a los planteles para participar en las sesiones de trabajo.

Este tipo de ajustes forman parte de la organización habitual del calendario escolar mexicano y buscan fortalecer la planeación y mejora continua de la enseñanza.

Además, este descanso representará el penúltimo fin de semana largo antes del inicio de las vacaciones de verano. El último será el viernes 26 de junio, fecha en la que nuevamente se llevará a cabo una sesión del Consejo Técnico Escolar.

¿Cancelarán las clases por el Mundial 2026?

En meses recientes surgieron versiones sobre una posible suspensión de clases durante la inauguración del Mundial 2026. No obstante, hasta ahora la SEP no contempla ningún descanso oficial relacionado con el evento deportivo.

Por ello, salvo que exista alguna modificación posterior al Calendario Escolar, las actividades en las escuelas de educación básica continuarán con normalidad durante esas fechas.