Con la llegada del frío, la cocina se inclina hacia platos más tibios, simples y reconfortantes. En ese escenario, algunos ingredientes de estación ganan protagonismo no solo por su sabor, sino también por su valor nutricional. Elegir productos propios de cada época no es un detalle menor, además de potenciar el gusto de las preparaciones, permite construir una alimentación más equilibrada. Durante el otoño, cuando bajan las temperaturas, el cuerpo necesita reforzar sus defensas y sostener su energía. En ese contexto, hay un alimento que reúne varias de esas cualidades. El concepto de “superalimento” se utiliza para describir aquellos productos que concentran una gran cantidad de nutrientes en proporción a su tamaño. Se trata de opciones ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes, capaces de acompañar funciones esenciales del organismo. Entre sus beneficios más conocidos aparecen el fortalecimiento del sistema inmunológico, la protección de las células frente al daño oxidativo y el aporte al metabolismo. Por eso, suelen formar parte de planes alimentarios equilibrados, ya que con porciones moderadas pueden complementar otras fuentes nutricionales. Dentro de este grupo, la calabaza se posiciona como una alternativa completa, especialmente en los meses más fríos. En otoño, el organismo queda más expuesto a resfríos y otras afecciones típicas de la temporada. En ese sentido, la calabaza aporta componentes que ayudan a sostener la respuesta natural del cuerpo. Uno de los principales es el betacaroteno, que el organismo transforma en vitamina A. Este nutriente contribuye a la salud de la piel, la visión y el sistema inmunológico, además de actuar como antioxidante. También contiene vitamina C, clave en la producción de glóbulos blancos, fundamentales para enfrentar infecciones. A eso se suma su alto contenido de fibra, que favorece la digestión y aporta saciedad. Desde el punto de vista calórico, es una opción liviana. Su elevado porcentaje de agua no solo ayuda a la hidratación, sino que permite incorporarla en diferentes comidas sin sumar exceso de calorías. Además, aporta minerales como potasio y magnesio, vinculados al equilibrio cardiovascular y muscular. La calabaza puede adaptarse a múltiples recetas, tanto dulces como saladas, lo que facilita incluirla sin caer en la repetición. Una de las formas más habituales es al horno, en cubos o rodajas, con un toque de aceite y condimentos. También es ideal para sopas y cremas, gracias a su textura suave, y se puede combinar con otras verduras para enriquecer el plato. Otra opción clásica es el puré, que funciona como guarnición o base para rellenos de tartas y empanadas. En versiones dulces, puede sumarse a panes o budines, aportando humedad y un sabor delicado. Para preparaciones más simples, se puede rallar y agregar a ensaladas o jugos. Incluso sus semillas, una vez tostadas, se convierten en un snack práctico o un complemento crocante para distintas comidas.