En muchas cocinas, las semillas de zapallo terminan en la basura. Sin embargo, especialistas en nutrición y jardinería aseguran que este pequeño gesto es un error: reutilizarlas puede mejorar la salud, reducir residuos y ahorrar dinero.

Lo que antes era un descarte, hoy se convierte en un recurso valioso para la alimentación y el autocultivo.

¿Por qué no deberías tirar las semillas?

Las semillas de zapallo son ricas en proteínas vegetales, fibra y minerales como magnesio, zinc y hierro. También aportan antioxidantes que ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Consumirlas de forma regular favorece la salud cardiovascular, fortalece el sistema inmune y mejora la digestión. Además, generan saciedad, lo que las convierte en aliadas para mantener el peso.

¿Cómo aprovecharlas en la cocina?

Convertirlas en snack es fácil:

Lavalas y secalas bien.

Mezclalas con aceite, sal y especias.

Hornealas 15 minutos a 180 °C, removiendo a mitad de cocción.

El resultado es un bocado crocante que puedes sumar a ensaladas, sopas, yogures o panes. También sirven para preparar pesto verde, garrapiñadas caseras o mezclas crocantes para sopas.

Un recurso para ahorrar y cultivar

Cada zapallo puede dar decenas de semillas listas para sembrar. Esto permite reducir la compra de plantines y empezar una huerta casera sin gastar de más. El proceso es simple:

Elegí semillas completas y sin manchas.

Lavalas y secalas durante 3 a 5 días.

Guardalas en frascos o sobres en un lugar seco y etiquétalas.

Pocos lo saben: el motivo por el que tenés que guardar estas semillas

Para sembrarlas:

Usá suelo suelto y con buen drenaje.

Enterralas a 2 o 3 cm de profundidad.

Colocá el cultivo al sol y regá con moderación.

En pocas semanas verás los primeros brotes y, con cuidados básicos, obtendrás nuevos zapallos.

Si no querés sembrarlas, podés triturarlas y añadirlas al compost. Aportan nutrientes al suelo y mejoran su estructura, favoreciendo la biodiversidad del jardín.