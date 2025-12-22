El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la llegada de un frente de intensas tormentas al país. Las lluvias golpearán con fuerza para traer precipitaciones y ráfagas de viento durante tres días seguidos en diversas provincias.

Dónde golpeará la tormenta por varios días

El Servicio Meteorológico informó que durante el mediodía del lunes llegará un fuerte temporal a las provincias del norte argentino. En específico, las regiones más afectadas serán Salta y Jujuy, en donde la tormenta se prolongará por 48 horas.

Para el lunes se esperan cerca de 23 milímetros de precipitaciones con temperaturas de entre 28° y 16°. Las ráfagas de viento golpearán en sentido oeste y se espera actividad eléctrica.

Pronóstico del clima del SMN.

Para el martes las condiciones climáticas permanecerán similares con lluvias durante todo el día. Se espera un acumulado de 29 milímetros, sensación térmica de entre 26° y 16° y vientos sentido este.

Durante la madrugada y mediodía del miércoles el tiempo mejorará y dejará de llover. Sin embargo, caerán las últimas gotas de la tormenta durante la noche para acumular 18 milímetros.

Cuándo llega la tormenta a Buenos Aires

El SMN informó que durante la mañana del martes 23 llegarán las lluvias a Buenos Aires. Se esperan precipitaciones leves, pero con una temperatura máxima de 32° que levantará mucha humedad. El temporal afectará principalmente las siguientes localidades:

CABA

La Plata

Lomas de Zamora

Cañuelas

General Rodríguez

Tigre

San Isidro

Morón

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo meteorológico publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Lunes 22 : cielo nublado con temperaturas de entre 23° y 29°

Martes 23 : leves tormentas durante la mañana, mínimas de 22° y máximas de 32°

Miércoles 24 : cielo despejado con máxima de 33°

Jueves 25 : baja en la temperatura hasta los 29°

Viernes 26 : cielo nublado

Sábado 27 : lluvias aisladas durante la mañana, tarde nublada

Domingo 28: cielo despejado con temperaturas de entre 22° y 32°