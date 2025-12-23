El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras al país junto con intensas tormentas que durarán varios días seguidos. Las lluvias acumularán cerca de 65 milímetros de agua y estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Dónde golpeará la tormenta

El Servicio Meteorológico informó que el temporal ingresará desde el norte para afectar principalmente a la provincia de Misiones. Las precipitaciones llegarán durante el mediodía del martes 23 de diciembre y se prolongarán a lo largo del día con vientos inestables en diversas direcciones.

En la previa de nochebuena la temperatura se ubicará entre los 29° y los 23° junto con precipitaciones leves durante la mañana. Conforme pasen las horas, la tormenta se intensificará y caerá abundante agua. Para Navidad se espera una mañana con lluvias acumuladas de 30 milímetros junto con una sensación térmica de 24°. Recién para las 17:00 el clima mejorará para dar paso a una noche con 25°.

Cuándo llega el temporal a Buenos Aires

Desde el SMN informaron que la tormenta también golpeará Buenos Aires. Las lluvias llegarán durante la tarde del martes 23 con leves precipitaciones, vientos de hasta 35 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 31°. Sin embargo, durante la tarde del 25 de diciembre se desatará una tormenta que afectará las siguientes localidades:

CABA

San Fernando

San Isidro

Tres de Febrero

Morón

Lomas de Zamora

Ezeiza

La Plata

La Costa Atlántica

9 de Julio

El organismo también informó que para la noche del miércoles 24 rige una alerta por las malas condiciones climáticas en algunas provincias:

Jujuy

Salta

Tucumán

Catamarca

La Rioja

Resistencia

Formosa

Pronóstico del clima para la tarde del martes 24. Fuente: SMN.

Corriente

Misiones

Santa Fe

La Rioja

Córdoba

San Juan

Cómo seguirá el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico del tiempo para la semana: