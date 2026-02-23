El último informe sobre la oferta de departamentos en venta en la Ciudad de Buenos Aires muestra cambios en los valores y en la distribución de publicaciones, con datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025, el último disponible y de carácter provisorio. El estudio se elaboró a partir de unidades usadas y a estrenar publicadas en el portal inmobiliario Argenprop, complementado con la evolución de operaciones de compraventa y escrituras hipotecarias según el Colegio de Escribanos porteño. El análisis por comuna evidenció subas en la participación de seis distritos en la comparación interanual. La Comuna 1 lideró el crecimiento, seguida por la 2 (Recoleta) y la 14 (Palermo). En sentido contrario, la Comuna 12 registró la mayor caída en la proporción de publicaciones, junto con otros descensos de menor magnitud. El comportamiento fue similar al trimestre anterior, lo que indica que la reducción de la oferta se distribuyó de manera relativamente uniforme en el territorio porteño. Durante el cuarto trimestre de 2025, el precio de publicación del metro cuadrado en departamentos usados y a estrenar subió en promedio 6,3% en toda la Ciudad. La variación fue similar a la del período previo y acumuló ocho incrementos consecutivos desde comienzos de 2024. Las comunas con valores promedio más altos fueron encabezadas por la 14, salvo en el caso de unidades de dos ambientes a estrenar, donde la Comuna 1 se destacó por el peso de Puerto Madero, y en monoambientes usados, donde la Comuna 13 tuvo valores superiores por un margen mínimo. En el extremo opuesto, los precios más bajos, tanto en unidades nuevas como usadas, se concentraron en las comunas del sur porteño: 4, 8 y 9. El aumento del metro cuadrado de las unidades a estrenar prácticamente triplicó el ritmo de las usadas, con los tres ambientes nuevos liderando las subas del trimestre. Sin embargo, en la comparación interanual, los valores bajaron en todos los casos salvo en ese segmento. Además, los departamentos usados de uno y dos ambientes mostraron precios medios más bajos que en el trimestre julio-septiembre de 2025. Si se compara el nivel actual con los máximos históricos, el metro cuadrado de usados se mantiene 20% por debajo, mientras que el segmento a estrenar retrocedió al 4%. El informe también registró una caída en la cantidad de avisos, tanto de unidades nuevas como usadas, respecto del tercer trimestre, cuando el stock alcanzó el nivel más alto en al menos una década. La reducción fue más marcada en propiedades a estrenar, lo que explicó una pérdida de participación de 1,4 puntos porcentuales. Antes de la pandemia, este segmento representaba cerca del 35% de la oferta, mientras que en el último trimestre de 2025 alcanzó el 25%. Entre octubre y diciembre de 2025 se concretaron 19.914 escrituras de compraventa, un incremento interanual del 2,6%. Se trata del crecimiento más moderado desde el segundo trimestre de 2022, aunque en términos absolutos fue el segundo mejor registro para un cuarto trimestre, sólo detrás de 2017. En el caso de las escrituras hipotecarias, se contabilizaron 3.126 actos, con una suba del 3,4% frente al mismo período de 2024. El menor ritmo de colocación de créditos se explicó por la incertidumbre cambiaria y el aumento de tasas aplicado por las entidades financieras.