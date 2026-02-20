El inicio del ciclo lectivo volvió a impactar en el mercado de alquileres de la Ciudad. En Palermo Viejo, una microzona dentro de Palermo, la presión de la demanda estudiantil redujo la disponibilidad de departamentos en las últimas semanas. Según datos de Zonaprop, en enero la demanda en Palermo Viejo fue 68% superior a la registrada en el mismo mes de 2025. La oferta, en cambio, mostró un incremento de apenas 3% respecto del año pasado. Desde el sector inmobiliario explicaron que en el primer trimestre crecen las consultas por monoambientes y dos ambientes, las unidades más demandadas por estudiantes que se mudan a Buenos Aires para empezar a cursar. El mayor volumen de consultas se concentra en monoambientes y dos ambientes. Según operadores inmobiliarios, entre enero y marzo se registra la mayor cantidad de cierres de contratos en este tipo de unidades. Según un informe de el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), el precio mediano de oferta de un monoambiente en CABA alcanzó los $ 550.000 en enero. Las expensas representaron en promedio el 23,2% del valor publicado y el 30% de los avisos se ofrecieron en dólares. De acuerdo con datos de Reporte Inmobiliario, entre enero de 2025 y enero de 2026 la inflación fue de 35,3%, mientras que los alquileres de departamentos usados estándar de un dormitorio subieron 36,47% y los de dos dormitorios 32,31% en el mismo período. En febrero de 2026, el valor medio en la Ciudad para un departamento usado de dos ambientes fue de $748.373, mientras que el de tres ambientes superó los $972.094. Los barrios con mayor presencia universitaria figuran entre los que más consultas reciben en el arranque del año. Palermo, Belgrano, Recoleta y Núñez concentran buena parte del movimiento en alquileres, especialmente en unidades chicas. En Recoleta y Balvanera se ubican facultades de la Universidad de Buenos Aires, como Medicina, Económicas, Ingeniería y Derecho; en Caballito y el entorno de Parque Centenario se concentra parte de Sociales; Palermo reúne sedes de la Universidad de Palermo y otras instituciones privadas; mientras que en Núñez y Belgrano se localizan la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de Belgrano, entre otras. En Microcentro y San Telmo, la actividad se vincula con universidades como la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Puerto Madero, por su parte, concentra el campus principal de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según Zonaprop, el alquiler promedio de un departamento de dos ambientes en la Ciudad fue de $ 763.818 en enero, con una suba mensual del 2,7%. En los últimos doce meses, acumuló un incremento del 34,9%. En el caso de los monoambientes, el valor medio se ubicó en $ 659.331 mensuales, mientras que los departamentos de tres ambientes alcanzaron los $ 1.026.674. Los departamentos chicos son los que registraron el mayor incremento interanual. En los barrios con mayor concentración universitaria, los valores se posicionan por encima del promedio general. En Palermo, un dos ambientes promedia $ 858.364 por mes; en Núñez, $ 845.352; y en Recoleta, $ 792.661. En el extremo superior del mercado se ubica Puerto Madero, con un promedio de $ 1.240.723 mensuales para un dos ambientes. En el otro extremo, Lugano registra el valor medio más bajo, con $ 652.670.