La humedad y las altas temperaturas se convierten en dos de los principales desafíos del verano. La exposición solar, el agua salada o incluso los productos que se usan en las piletas pueden atentar contra el cuidado de nuestra piel y cabello. A medida que pasa el tiempo, las personas van tomando más conciencia sobre la importancia de tener rutinas de cuidado de rostro y cuerpo. Y en ese punto también ocupa un lugar primordial el pelo. ¿Cómo poder controlarlo y mantenerlo siempre lindo? El cabello es parte de nuestra expresión corporal. Para muchos transmite incluso su identidad. Sea largo, corto, lacio, ondulado, de tono claro, oscuro o como lo quieran llevar, el pelo complementa parte de lo que somos y de cómo nos mostramos a los demás. El pelo refleja incluso nuestro estado de ánimo. En algunos casos nos puede llevar a sentirnos más felices o todo lo contrario. Pero, en determinadas ocasiones, puede ser desafiante mantenerlo lindo, cuando hay factores externos que influyen. Es ahí cuando la aparición de determinados productos ayuda en esa misión. Existe un serum que recién salió al mercado y que le devuelve al pelo el brillo y la suavidad desde el día 1. Kérastase, la marca de lujo y cuidado profesional del cabello, presenta Elixir Ultime L’ Huile Originale la edición especial y limitada de su sérum más icónico, Elixir Ultime. Ideal para todo tipo de cabellos, Elixir Ultime es un óleo ligero que realza el brillo natural, aporta suavidad inmediata y ayuda a controlar el frizz hasta por 48 horas, con protección térmica de hasta 230 °C. Su fórmula, enriquecida con aceites de camelia, marula y argán, nutre, repara y protege la fibra capilar sin aportar peso, acompañando el movimiento natural del cabello. Su fragancia Pierre de Lune combina notas frescas de mandarina, fresa y hojas de violeta con un corazón floral y un fondo amaderado de sándalo y almizcle, transformando la rutina de cuidado en una experiencia única.