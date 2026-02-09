Tras un cuarto trimestre marcado por las elecciones legislativas, el crédito volvió a crecer en la Argentina. En enero, los préstamos en pesos al sector privado treparon por segundo mes consecutivo, con una suba de 1,9% a precios constantes y ajustado por estacionalidad. El alza fue impulsada por los créditos comerciales y, en menor medida por los personales e hipotecarios. Según el Informe Monetario Mensual publicado por el Banco Central, los préstamos en pesos al sector privado crecieron 25% en términos interanuales y su participación en el PIB se ubicó en 8,9%, 1,5 puntos porcentuales superior al nivel de enero de 2025 pero más del doble del mínimo registrado a inicios de 2024. Al incluir también los préstamos en dólares, la participación del crédito en el PIB asciende a 11,7 por ciento. Los préstamos comerciales registraron un incremento mensual del 3,3% en términos reales, con una dinámica heterogénea entre sus distintas líneas. Por un lado, los adelantos se redujeron 2,6%, mientras que los documentos crecieron 4,5%, impulsados tanto por las líneas de corto plazo —principalmente documentos descontados, que aumentaron 2,1% y se destinan a financiar capital de trabajo— como por los préstamos de mayor plazo otorgados mediante documentos a sola firma, que avanzaron 5,7 por ciento. Por su parte, los préstamos al consumo detuvieron la caída iniciada en septiembre y registraron un incremento mensual del 1%. Este aumento se explicó tanto por el crecimiento de los préstamos personales como de las financiaciones con tarjetas de crédito, cuyas tasas de expansión fueron de 1,4% y 0,8% en términos reales. En los últimos 12 meses, el crédito al consumo acumula una suba real del 21,8%, con avances del 11,3% real en tarjetas y del 35,9% real en préstamos personales. El crédito hipotecario volvió a exhibir un crecimiento mensual, esta vez del 2,8%, acumulando así 19 meses consecutivos de expansión. En la comparación interanual, los préstamos para la compra de vivienda registran un incremento de 160,2%, impulsados por las líneas ajustables por UVA.