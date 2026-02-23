La estación Plaza Italia de la Línea D del subte reabre este martes tras una renovación integral en el marco del Plan de Renovación de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). Con esta reapertura, ya son 16 las estaciones puestas en valor dentro de un plan que contempla un total de 48 paradas en toda la red. Las obras en Plaza Italia alcanzaron: Además, se recubrieron paredes, escaleras, bóvedas y techos con placas de aluzinc. En el techo se construyó una doble cubierta para canalizar el agua y prevenir filtraciones, uno de los problemas históricos de la estación. El objetivo, según explicaron desde el Gobierno porteño, es mejorar la circulación y brindar un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación para los usuarios de la Línea D. Por el valor histórico de la estación, también se realizaron tareas de conservación patrimonial. Especialistas trabajaron en: Jorge Macri: “Estamos dando un salto de calidad en la movilidad” El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó: “Estamos haciendo una inversión enorme para mejorar la infraestructura del subte: se están fabricando nuevos trenes, seguimos renovando estaciones y avanzando con obras fundamentales para que los usuarios viajen cada día mejor. Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, estamos dando un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”. Con Plaza Italia, ya son 16 las estaciones puestas en valor: También se renovaron paradores del Premetro. Actualmente hay cuatro estaciones cerradas: Qué estaciones serán las próximas en renovarse Los trabajos continuarán en: Además, están en proceso de licitación las obras en: