Tras una semana de intensas negociaciones en el Congreso, el oficialismo logró dar un paso clave con la media sanción en el Senado del proyecto de Reforma Laboral. La iniciativa, que busca flexibilizar contrataciones y modificar el esquema de indemnizaciones, llega ahora a la Cámara de Diputados en un clima de fuerte polarización legislativa y con la presión del Gobierno por mostrar resultados de gestión antes del cierre del primer trimestre del año. En este escenario, el último relevamiento de la consultora Pulso Research, al que tuvo acceso El Cronista, puso cifras a la percepción social sobre estos cambios. Los datos revelan una contradicción fundamental: mientras que el 52,6% de los argentinos reconoce que una reforma laboral es “necesaria” a nivel conceptual, el apoyo al proyecto específico que se debate en el Palacio Legislativo cae al 35,1%, frente a un 44,6% que manifiesta su rechazo. La encuesta, realizada sobre más de 2.000 casos en todo el país, evidencia además una fractura geográfica muy marcada. El epicentro del rechazo se localiza en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde el desacuerdo con el proyecto oficial escala al 59,4%. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en general, el clima es similar, con una resistencia que supera el 58%. El panorama se invierte totalmente al analizar el interior del país, especialmente en las regiones más alejadas del puerto. En el NEA, el nivel de desacuerdo cae drásticamente al 31,4%, mostrando una recepción mucho más amigable a los cambios propuestos. Sin embargo, el punto de mayor apoyo se registra en la Patagonia, donde la aprobación al proyecto escala hasta el 52,4%. Desde el punto de vista demográfico, la reforma encuentra su mayor asidero en los extremos etarios. Los jóvenes de 16 a 29 años y los mayores de 65 son los segmentos que más respaldan la iniciativa, con niveles de aceptación cercanos al 40%. En cambio, el sector medio (de 30 a 65 años), que constituye el grueso de la población activa, es el más crítico respecto a la letra chica de la ley. En términos políticos, la grieta sigue siendo el factor determinante. El 74,3% de quienes votaron a La Libertad Avanza en las legislativas apoya la medida, mientras que entre los votantes de Fuerza Patria el rechazo es casi total, alcanzando el 84,2%. Un dato llamativo que arroja el informe de Pulso es que la resistencia no es uniforme según el nivel socioeconómico. El rechazo más alto se da en los sectores de ingresos medios (46,7%), mientras que en los extremos (alto y bajo) el apoyo es ligeramente superior, lo que indica que la “clase media” trabajadora es la que percibe un mayor riesgo en las modificaciones del marco legal actual. Hacia adelante, el desafío del oficialismo será transformar ese consenso abstracto sobre la “necesidad de cambio” en un apoyo concreto a su proyecto de ley. Con la mirada puesta en Diputados, el Gobierno deberá decidir si mantiene la rigidez del texto actual o si concede modificaciones para suavizar el impacto en los centros urbanos como CABA, donde hoy la reforma encuentra su principal barrera. La consultora concluye que el margen de maniobra es estrecho: el cupo de la “paciencia social” frente a las reformas estructurales empieza a mostrar límites claros, especialmente cuando el debate se traslada de la teoría macroeconómica a la realidad del bolsillo y la estabilidad del empleo.