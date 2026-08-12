Buscan voluntarios para vivir gratis en una isla griega: gozarán de alojamiento, desayuno y solo cinco horas de trabajo por día.

Una propuesta poco habitual comenzó a llamar la atención entre quienes buscan combinar viajes y voluntariado. En la isla griega de Syros, un refugio especializado en el cuidado de gatos permite que personas de distintos países puedan alojarse allí sin costo a cambio de colaborar con las tareas diarias relacionadas con los animales.

La iniciativa no funciona como un empleo remunerado, sino como una experiencia de voluntariado con alojamiento incluido. Quienes son seleccionados cuentan con hospedaje y desayuno, además de varias horas libres cada día para conocer los atractivos de Syros, sus playas y otros puntos de la isla ubicada en el archipiélago de las Cícladas.

¿Qué ofrece el programa para cuidar gatos en Syros?

El proyecto está a cargo de Syros Cats, una organización que trabaja con gatos rescatados y abandonados. Las personas que participan deben colaborar durante cinco horas al día, mientras que el resto de la jornada puede utilizarse para actividades personales y para conocer la isla.

El voluntariado contempla:

Alojamiento sin costo durante la estadía.

Desayuno incluido cada día.

Cinco horas de colaboración diaria con las tareas del refugio.

Un día libre por semana .

Tiempo disponible para conocer Syros y recorrer sus playas .

Participación en actividades vinculadas al cuidado y bienestar de gatos rescatados.

Las próximas oportunidades de inscripción estarán orientadas a las estadías previstas para 2027. La disponibilidad depende de los cupos que establezca el refugio para cada período.

La oferta para ir a Syros a cuidar gatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué actividades realizan los voluntarios y qué condiciones deben cumplir?

La rutina de los participantes está centrada principalmente en el cuidado cotidiano de los gatos y en las tareas necesarias para mantener limpio y ordenado el refugio. Entre las labores se encuentran preparar y distribuir la comida, renovar el agua, higienizar los espacios, colaborar con tratamientos indicados por el personal responsable y pasar tiempo con los animales para favorecer su adaptación y socialización.

También pueden surgir tareas de mantenimiento y organización dentro de las instalaciones. Por este motivo, el refugio busca personas responsables, comprometidas con el bienestar animal y dispuestas a colaborar activamente durante su estadía.

Para participar es necesario:

Ser mayor de 18 años.

Contar con un nivel básico o intermedio de inglés para comunicarse durante las actividades.

Tener las condiciones necesarias para realizar las tareas habituales del refugio.

Tener afinidad con los gatos y sentirse cómodo trabajando con ellos.

Respetar el período de permanencia acordado con la organización.

La inscripción deberá hacerse mediante los canales oficiales de Syros Cats cuando se abra la próxima convocatoria. Además, quienes sean seleccionados deberán consultar previamente las condiciones de ingreso a Grecia que correspondan según su país de origen.

La isla invita a un viaje por el tiempo a través de sus festivales de cine, jazz y el célebre Festival Internacional del Egeo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Fuera del horario de trabajo, los voluntarios pueden conocer Ermúpoli, la capital de Syros, recorrer senderos costeros, disfrutar de las playas del mar Egeo y descubrir una de las islas griegas menos masificadas, famosa por su arquitectura neoclásica, su gastronomía y su ambiente relajado.