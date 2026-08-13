Buscan voluntarios para vivir en una isla de 140 habitantes: ofrecen miles de euros por remodelar casa y repoblar la zona

En el noroeste de Irlanda, una remota isla del Atlántico con apenas 140 habitantes busca voluntarios dispuestos a mudarse, remodelar casas abandonadas y contribuir a repoblar la zona. La propuesta ofrece miles de euros —hasta cerca de 84.000— para quienes se animen a renovar propiedades vacías o en ruinas y establecerse de forma permanente.

Se trata de Tory Island, también conocida como Toraigh, que está frente a la costa de Donegal y se ha convertido en uno de los focos de esta iniciativa que combina vivienda, apoyo económico y la oportunidad de formar parte de una comunidad pequeña y aislada. El llamado genera interés internacional por la posibilidad de iniciar una nueva vida en un entorno natural único con ayuda oficial para la remodelación.

Buscan voluntarios para vivir en una isla de 140 habitantes: ofrecen miles de euros por remodelar casa y repoblar la zona Shutterstock

¿En qué consiste la oferta de miles de euros de esta isla para remodelar una casa y repoblar la zona?

La iniciativa se enmarca en la política nacional Our Living Islands, lanzada en junio de 2023 y vigente hasta 2033 por el Departamento de Desarrollo Rural y Comunitario y el Gaeltacht de Irlanda. Este plan de 10 años busca revitalizar las islas offshore habitadas mediante mejoras en vivienda, infraestructura y servicios, invitando a nuevos residentes a sumarse.

Uno de los instrumentos centrales es el Vacant Property Refurbishment Grant (Croí Cónaithe), que incluye un apoyo adicional del 20 % para islas. Según documentos oficiales de gov.ie, los interesados pueden acceder a ayudas económicas desde 60.000 euros por una casa vacía hasta 84.000 euros si la casa se encuentra en estado de abandono o ruina .

Los fondos se destinan a obras de remodelación estructural, aislamiento, techado, instalaciones y modernización. La información se detalla en la página oficial de Our Living Islands y en el esquema del grant publicado en gov.ie.

¿Qué requisitos deben cumplir los voluntarios que quieran vivir en la isla de 140 habitantes?

Para participar y acceder a la subvención es necesario contar con estos requisitos:

Contar con la propiedad o estar en proceso avanzado de compra (con documentación que lo acredite).

Que la casa haya estado vacía al menos dos años y haya sido construida antes de 2008.

Comprometerse a utilizarla como residencia principal o alquilarla a largo plazo (con registro en el Residential Tenancies Board).

Presentar un presupuesto detallado de las obras y, para el importe máximo, un informe que confirme el estado de ruina o su inclusión en el registro de sitios derelictos.

Realizar la solicitud a través de la autoridad local correspondiente (Donegal County Council para Tory Island).

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¿Cómo se puede postular para ser uno de los voluntarios y qué otras islas están incluidas?

El proceso comienza por identificar una propiedad elegible en una de las islas cualificadas (lista oficial disponible en gov.ie).

Luego se reúne la documentación requerida y se presenta la solicitud ante la autoridad local. Por último, el grant debe aprobarse antes de iniciar las obras de remodelación.

¿Qué ventajas y desventajas tiene vivir en esta isla?

Tory Island, con sus aproximadamente 141 habitantes según datos censales recientes, es una de las islas más remotas incluidas en el esquema, junto con otras de los condados de Donegal, Mayo, Galway y Cork.

Quienes respondan al llamado encontrarán un entorno de gran belleza natural, con acantilados, cultura gaélica y una vida comunitaria estrecha.

No obstante, también cuenta con las particularidades del aislamiento: dependencia del ferry, clima atlántico y servicios limitados. La remodelación de las casas suele requerir una inversión adicional a la subvención, y el compromiso es de uso residencial a largo plazo.