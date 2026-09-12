Buscan voluntarios para vivir en Santorini, uno de los destinos más soñados de Grecia.

Vivir una temporada en una de las islas más famosas de Grecia puede parecer inalcanzable por sus costos, pero una propuesta de voluntariado busca facilitar esa experiencia a cambio de algunas horas de colaboración semanal.

La oferta, publicada en Worldpackers, está dirigida a personas que quieran sumarse a un pequeño emprendimiento de hostelería ubicado en Finikia, un tradicional pueblo de Santorini que se encuentra a poca distancia de Oia.

La propuesta es de tiempo parcial y requiere colaborar durante 24 horas por semana con distintas tareas vinculadas al funcionamiento cotidiano del alojamiento.

Santorini: qué tareas deben realizar los voluntarios

Quienes sean seleccionados deberán ayudar en diferentes actividades de la hostelería. Las tareas no se limitan a una única función y pueden incluir limpieza, cocina, mantenimiento y atención a los huéspedes.

Entre las principales responsabilidades se encuentran:

Limpieza: colaborar con la cocina, dormitorios, baños y espacios comunes.

Ayuda en cocina: preparar, terminar y servir comidas para el personal.

Tareas domésticas: hacer camas y colaborar con las actividades habituales del alojamiento.

Jardinería: ayudar con la plantación y el cuidado de los jardines.

Atención a huéspedes: participar en las tareas vinculadas con quienes se alojan en el lugar.

La propuesta busca incorporar a una persona que pueda integrarse al equipo y colaborar con las rutinas diarias del emprendimiento.

Finikia, un pueblo de Santorini. Worldpackers.

Qué ofrecen a cambio de las 24 horas de trabajo

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que el voluntario contará con alojamiento durante la experiencia.

La persona seleccionada tendrá una cama en una habitación compartida con otros integrantes del equipo.

Además, la oferta incluye:

Un día libre por semana.

Lavandería gratuita , con acceso libre al espacio destinado al lavado de ropa.

Descuentos en tours y excursiones .

Clases de idiomas gratuitas en el establecimiento.

De esta manera, además del alojamiento, la experiencia permite acceder a distintas actividades y servicios durante la estadía en la isla.

Cuáles son los requisitos para postularse

La propuesta establece algunos requisitos para quienes quieran participar. Es necesario tener entre 21 y 36 años, contar con inglés fluido y encontrarse fuera de Grecia al momento de postularse.

Además, la oferta acepta voluntarios que viajen solos, pero no contempla postulaciones de parejas o dúos.

Cuáles son los requisitos para postularse. Unsplash.

Qué gastos quedan a cargo del voluntario

El alojamiento y los beneficios mencionados forman parte de la propuesta, pero hay otros gastos que no están incluidos.

Los voluntarios deberán hacerse cargo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda según su nacionalidad y situación migratoria.

Por eso, antes de postularse, es importante revisar los requisitos de ingreso y permanencia en Grecia y calcular los gastos necesarios para trasladarse hasta Santorini.

Cómo es la experiencia de voluntariado en Santorini

La propuesta apunta a quienes buscan combinar una experiencia laboral de pocas horas con la posibilidad de conocer uno de los destinos turísticos más populares de Grecia.

El trabajo ocupa 24 horas semanales, mientras que el resto del tiempo queda disponible para recorrer la isla, conocer sus paisajes y realizar actividades por cuenta propia.

Además del alojamiento compartido, los descuentos en excursiones, el acceso gratuito a la lavandería y las clases de idiomas forman parte de los beneficios ofrecidos por el establecimiento.

La propuesta tiene una valoración de 4,5 sobre 5 en Worldpackers y cuenta con 19 reseñas de personas que participaron de la experiencia.