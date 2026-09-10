La historia de la conservación ambiental tiene nombres que lograron cambiar el paisaje de un continente entero. Uno de ellos es el de Wangari Maathai, una mujer que entendió antes que muchos que la deforestación no solo arruinaba la tierra, sino que condenaba a la pobreza a las comunidades rurales.

Lo que empezó como una idea sencilla en su Kenia natal terminó transformándose en una de las mayores redes de reforestación y empoderamiento social del mundo.

Para dimensionar su impacto hay que mirar primero su trayectoria académica. Maathai rompió los límites de su época al convertirse en la primera mujer de África Central y Oriental en obtener un doctorado. Con su título en Biología, observó cómo los arroyos se secaban y los bosques desaparecían para dar paso a plantaciones comerciales. Esta degradación obligaba a las mujeres campesinas a caminar cada vez más kilómetros diarios para conseguir algo tan básico como leña y agua para sus familias.

La respuesta a esta crisis estructural llegó en 1977, cuando fundó el Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement). Su enfoque fue tan innovador como directo: organizó a las mujeres de las aldeas para que sembraran semillas y cultivaran plantines, pagándoles un pequeño ingreso por cada árbol que lograba echar raíces y sobrevivir. Con este sistema, atacó la erosión del suelo y la falta de independencia económica femenina en un solo movimiento.

Green Belt Movement

Sin embargo, plantar árboles en la Kenia de aquellos años pronto se volvió un acto de fuerte fricción política. Durante las décadas de los ochenta y noventa, Maathai se enfrentó al régimen de Daniel arap Moi, que solía privatizar y repartir tierras forestales públicas entre sus aliados políticos. Por interponerse a la tala de bosques destinados a proyectos inmobiliarios, la bióloga sufrió golpizas, arrestos y violentas represiones policiales.

Su resistencia en el terreno terminó captando la atención de la comunidad internacional y redefinió el concepto de activismo. En el año 2004, el comité noruego marcó un hito histórico al otorgarle el Premio Nobel de la Paz, bajo el argumento de que la estabilidad democrática y la paz dependen directamente de la gestión equitativa de los recursos naturales. Se convirtió así en la primera mujer africana y la primera ambientalista en recibir este galardón .

Wangari Maathai falleció en 2011 a causa de un cáncer, pero el mecanismo que ideó sigue funcionando a pleno rendimiento. A casi medio siglo de la fundación de su movimiento, las comunidades locales llevan sembrados más de 50 millones de árboles a lo largo del continente africano.