Una organización de Tanzania busca voluntarios para sumarse a un proyecto educativo en Arusha, una ciudad ubicada al norte del país y cercana a algunos de los destinos naturales más conocidos de África.

La propuesta combina trabajo con niños, intercambio cultural y la posibilidad de conocer parques nacionales y realizar excursiones durante la estadía.

La convocatoria está publicada en Workaway y está dirigida a personas dispuestas a colaborar en una guardería y escuela infantil.

No se exige experiencia previa en cuidado de niños, aunque sí predisposición para participar de las actividades y adaptarse a una experiencia de convivencia.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios en Tanzania

La principal tarea consiste en colaborar con los niños de la guardería mediante juegos, actividades recreativas, alimentación y acompañamiento cotidiano. También existe la posibilidad de participar en propuestas educativas, artísticas y creativas dentro del establecimiento.

El anfitrión también busca personas que puedan aportar conocimientos de redes sociales, fotografía, videografía o diseño de sitios web, con el objetivo de mejorar la presencia en línea de la organización.

Los horarios de la guardería se extienden de 6 a 19, aunque los voluntarios pueden elegir qué franja horaria desean cubrir. Entre las actividades de intercambio también se incluyen clases o prácticas de swahili, danzas locales y acercamiento a las costumbres y vestimenta tradicional de Tanzania.

Voluntarios podrán vivir y trabajar en Tanzania durante un mes o más, con alojamiento y comida incluidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alojamiento y comida: qué incluye la propuesta

Durante la experiencia, los voluntarios reciben tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y cena. El anfitrión asegura que puede adaptar la alimentación a diferentes necesidades, como dietas vegetarianas o veganas, y también permite que los participantes preparen sus propios platos.

El alojamiento es compartido y las habitaciones son para hasta cuatro voluntarios del mismo género. Para las parejas existe la posibilidad de solicitar una habitación privada.

La conectividad, sin embargo, es limitada, según la información publicada en la convocatoria.

Safaris, parques nacionales y excursiones durante la estadía

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de aprovechar la estadía para conocer algunos de los paisajes naturales más famosos de Tanzania.

Desde Arusha se pueden organizar excursiones a Arusha National Park, Tarangire National Park y el Parque Nacional del Serengeti, además de visitas al lago Manyara y al cráter del Ngorongoro. La propuesta también contempla caminatas por el monte Meru y el Kilimanjaro.

El anfitrión aclara que puede ayudar a los voluntarios a organizar excursiones y conseguir ofertas para estas actividades, aunque los safaris y viajes no forman parte del alojamiento y la comida incluidos en el intercambio.

La estadía mínima indicada en la convocatoria es de un mes o más y actualmente el anfitrión señala que busca personas para incorporarse de manera inmediata.