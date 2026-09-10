Las autoridades revisarán vehículo a vehículo y sancionarán a quienes lleven este elemento en su auto

Los controles de tránsito permiten a las autoridades verificar el cumplimiento de la normativa vial y detectar tanto infracciones como elementos cuya presencia o utilización está restringida dentro de los vehículos.

Según la situación, una irregularidad puede derivar en multas, retención del rodado o sanciones vinculadas con la licencia de conducir.

La Ley Nacional de Tránsito y su normativa complementaria establecen requisitos específicos sobre las condiciones de circulación y los elementos que pueden llevarse en un vehículo.

Conocer estas disposiciones resulta clave para evitar inconvenientes durante una fiscalización en calles, rutas y autopistas.

¿Qué objetos pueden generar sanciones dentro del auto?

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece restricciones específicas sobre los elementos que pueden transportarse dentro o fuera de un vehículo.

En particular, el artículo 48, inciso q, prohíbe llevar cargas u objetos que perturben la visibilidad, afecten peligrosamente las condiciones aerodinámicas, oculten luces o indicadores o sobresalgan de los límites permitidos.

Esta conducta está contemplada en el régimen de infracciones y sanciones previsto por la reglamentación: puede implicar una multa de entre 150 y 500 unidades fijas y el descuento de cinco puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

En el caso de armas, elementos peligrosos u objetos vinculados con posibles delitos, la situación debe analizarse además conforme a la legislación específica que regule cada elemento.

Por eso, no todos estos objetos constituyen automáticamente una infracción de tránsito, aunque su transporte pueda generar consecuencias legales por otras normas.

La normativa establece qué elementos pueden transportarse en un vehículo y cuándo su presencia puede convertirse en una infracción.

¿Pueden suspender la licencia de conducir?

Como se mencionó, el artículo 48, inciso q, de la Ley 24.449 prohíbe transportar cargas u objetos que perturben la visibilidad, afecten peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculten luces o indicadores o sobresalgan de los límites reglamentarios.

Su incumplimiento puede derivar en una infracción de tránsito y, según la gravedad y las circunstancias del caso, en otras medidas previstas por la normativa, pero no supone automáticamente la suspensión de la licencia de conducir.

Qué sucede con la tenencia de armas sin permiso

Llevar un arma de fuego sin la autorización correspondiente es una situación mucho más grave que una simple infracción de tránsito. La legislación argentina contempla consecuencias penales para la tenencia o portación ilegal de armas.

En un caso grave, además de la causa penal y el secuestro del arma, la autoridad judicial puede disponer medidas que afecten la posibilidad de conducir, como la inhabilitación especial para manejar.