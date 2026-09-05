Las plataformas de intercambio cultural y voluntariado internacional continúan sumando propuestas atractivas para viajeros argentinos que buscan vivir una experiencia en el exterior reduciendo sus costos de estadía.

En esta oportunidad, un complejo de alojamiento turístico ubicado en Luz, Portugal, lanzó una convocatoria para sumar colaboradores que asistan en la gestión diaria del establecimiento a cambio de hospedaje y beneficios exclusivos.

La propuesta está orientada a personas que deseen residir cerca de la playa, con un esquema flexible que permite disponer de tiempo libre continuo durante las tardes para explorar la región costera.

Tareas a realizar y carga horaria requerida

El puesto principal consiste en supervisar y colaborar en las tareas de cuidado general de la casa de huéspedes y sus seis departamentos turísticos.

Las labores se concentran durante el turno mañana, dejando la tarde completamente libre para el descanso.

Entre las funciones operativas asignadas al voluntario destacan:

Supervisión y limpieza: Colaborar en la preparación e higiene de la cocina, dormitorios, baños y áreas comunes entre las salidas y entradas de huéspedes.

Atención al cliente: Interactuar con los turistas, entregar toallas y acondicionar los departamentos.

Mantenimiento del predio: Ayudar en tareas domésticas, orden de mobiliario de jardín, cuidado del sector de la piscina y pequeñas labores de pintura, decoración o reparaciones básicas.

Jornada acotada: El compromiso contempla un total de 20 horas semanales de colaboración distribuidad en la semana, garantizando 2 días libres completos.

Búsqueda de voluntarios - Portugal

Beneficios incluidos y condiciones de hospedaje

A cambio de la colaboración, el anfitrión verificado proporciona una serie de comodidades para garantizar una estancia confortable a dos minutos a pie de la playa:

Alojamiento: Habitación privada con cama propia para el voluntario.

Servicios e instalaciones: Acceso a conexión a internet básica (apta para trabajo remoto), uso libre de cocina equipada para la preparación de comidas y traslado de llegada desde el punto de arribo local.

Modalidad de viaje: La oferta admite postulaciones individuales, en pareja o en dúos de amigos.

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Tiempos de permanencia y gastos no cubiertos

El programa establece un período de estancia mínima obligatoria de 3 semanas, con la posibilidad de extender la experiencia hasta un máximo de 6 semanas. Las fechas de disponibilidad confirmadas abarcan los meses desde septiembre hasta febrero .

Es importante remarcar que la experiencia no incluye pasajes aéreos de ida y vuelta, seguro de viaje obligatorio, gastos de transporte interno ni la tramitación de visados, los cuales deben ser gestionados de forma independiente por los participantes antes del viaje.