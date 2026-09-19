Santilli aseguró que en la reunión de Gabinete se hablan “todos los temas”.

En medio de la tensión que desataron en el Gobierno las declaraciones de Patricia Bullrich sobre las modificaciones en el área de Discapacidad en el proyecto de Presupuesto 2027, habló el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Negó que lo haya sorprendido la actitud de la senadora y aseguró que en la reunión de Gabinete se hablan “todos los temas”.

Además, consultado sobre el video que compartió el viernes la jefa del bloque de La Libertad Avanza, escuchando y tarareado una canción de Lali Espósito, le restó dramatismo. “Lo vi, estuvo divertido”, expresó.

“Hablamos todos los temas”

“Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes (Mesa Política) y en esa mesa de trabajo hablamos los temas. Algunos con más profundidad, otros con profundidad pero no total, pero eso sí lo hablamos. Patricia se tuvo que ir antes el martes, pero lo hablaremos”, insistió Santilli.

Al ser consultado por la prensa sobre si él también había sido “tomado por tonto”, como planteó Bullrich, Santilli respondió: “No, no. Los temas nuestros los hablamos los martes”.

Ante la repregunta acerca de si la modificación en el área de Discapacidad había sido tratada en ese ámbito, el jefe de Gabinete respondió con una analogía futbolística. “Como en el fútbol, nosotros en el vestuario hablamos los temas. En la mesa política se hablan los temas”, dijo.

Que dijo Santilli sobre el video de Bullrich con una canción de Lali

Al referirse al video que publicó Patricia Bullrich en sus redes sociales, el ministro coordinador buscó bajarle el tono a la polémica. “Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así. Me parece bien”, expresó.

Bullrich había posteado el viernes un video de un minuto y 39 segundos en el que aparece trabajando en su despacho del Senado, junto a dos colaboradores, mientras selecciona y escucha la canción “No me importa”, de Lali Espósito . La senadora acompañó las imágenes con una frase de la canción: “Sé que todos los ‘peros’ tienen un ‘porqué’”.

En relación con la ley de Emergencia en Discapacidad, Santilli señaló que el Gobierno trabaja en “dos frentes” y anticipó que se aproxima una definición.

“La ley se está tratando en Diputados. Ahí, con Martín Menem y el equipo del Ministerio de Salud, se está haciendo un trabajo. Estamos, creo, aproximándonos a una definición. Y a partir de si tenemos una definición vendrán las respuestas que están buscando”, explicó.

Las declaraciones de la polémica

“La mesa política se reúne todas las semanas. El Presupuesto tiene tres meses de elaboración”, planteó la senadora al expresar su malestar por haberse enterado de las modificaciones cuando el proyecto ya había ingresado a la Cámara de Diputados.

En esa línea, la ex ministra de Seguridad le envió un claro mensaje al Gobierno: “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan”.

La jefa del bloque libertario en el Senado sostuvo que el oficialismo necesita construir mayorías para avanzar con sus proyectos y reclamó mayor coordinación en la toma de decisiones.

“Nosotros somos 21 acá y tenemos que llegar a 39, 40, como recién que votamos Inocencia Fiscal con 44 votos”, señaló.

En ese sentido, cuestionó que un asunto que consideró de especial sensibilidad no hubiera sido discutido previamente dentro de los ámbitos políticos del oficialismo.

“Entonces, no puede ser que un tema de tal sensibilidad nosotros lo sepamos y tengamos que venir acá a decir: ‘Bueno, no lo sabía, ¿qué somos, tontos?’”, expresó.