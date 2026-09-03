El recibo de jubilación de ANSES permite conocer en detalle cómo se calculó el pago que recibe cada jubilado o pensionado. El comprobante no solo muestra cuánto dinero fue depositado, sino que también discrimina los conceptos que forman el haber, los adicionales y los descuentos aplicados.

A través de Mi ANSES, los beneficiarios pueden consultar el último recibo y revisar comprobantes de períodos anteriores. El documento también puede enviarse por correo electrónico para descargarlo o imprimirlo.

Por eso, revisar el recibo todos los meses es una herramienta útil para detectar cambios en el haber, verificar la incorporación de bonos o suplementos y entender por qué el monto neto puede ser diferente del haber bruto.

¿Qué datos aparecen en el recibo de jubilación de ANSES?

El comprobante identifica el titular y muestra información relacionada con la prestación liquidada.

Entre los principales datos se encuentran el período correspondiente, el tipo de beneficio, el banco de cobro y los distintos conceptos que determinan el importe final.

Una de las diferencias más importantes es la que existe entre haber bruto y haber neto. El primero representa el total de los conceptos reconocidos antes de aplicar descuentos. El segundo es el dinero que finalmente queda disponible para cobrar.

Dentro de la liquidación pueden aparecer, según cada caso:

Prestación Básica Universal (PBU).

Prestación Compensatoria (PC).

Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

Complemento al haber mínimo.

Bonificación por Zona Austral.

Bonos extraordinarios.

Retroactivos.

Reparación Histórica.

Asignaciones por hijo o cónyuge.

Aguinaldo o prestación anual complementaria.

No todos los jubilados reciben estos conceptos. Cada recibo refleja la situación particular del beneficiario y las prestaciones que le corresponden .

¿Qué significan los principales códigos y conceptos del haber?

Los códigos que aparecen en la liquidación sirven para identificar los diferentes conceptos utilizados por ANSES para calcular la prestación.

La PBU corresponde con el componente básico de la jubilación para quienes reúnen los requisitos establecidos. La PC contempla los aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994, mientras que la PAP corresponde a los aportes posteriores a esa fecha.

También puede aparecer la Prestación Anual Complementaria, que corresponde al aguinaldo que se abona junto con los haberes de junio y diciembre.

En determinados casos, el recibo puede incluir un bono extraordinario previsional o ayuda económica previsional.

Otro concepto posible es la Bonificación por Zona Austral, correspondiente a beneficiarios que residen en las zonas contempladas por la normativa y que representa un adicional sobre el haber.

Además, quienes perciben un haber inferior al mínimo pueden encontrar el complemento al haber mínimo, destinado a alcanzar el monto mínimo establecido.

Por otra parte, pueden figurar asignaciones familiares, como la asignación por hijo o la asignación por cónyuge, siempre que el beneficiario reúna las condiciones correspondientes.

Recibo de jubilación ANSES: qué significan PBU, PAP, bonos, aguinaldo, obra social y otros conceptos, cómo saber el haber bruto y neto y dónde descargar el comprobante.

¿Qué descuentos pueden aparecer en el recibo de jubilación?

La segunda parte importante del comprobante corresponde a los descuentos. Estos explican por qué el monto que finalmente cobra el jubilado puede ser menor al haber bruto.

Uno de los descuentos habituales es el correspondiente a la obra social. En el caso de PAMI, ANSES explica que se aplica el porcentaje establecido por la normativa previsional.

También pueden aparecer:

Créditos ANSES : corresponde a la cuota de un préstamo vigente, cuando existe.

Cuota moratoria : es el importe correspondiente al plan utilizado para completar años de aportes faltantes.

Retroactivo de cuotas de moratoria : puede aplicarse al momento del alta del beneficio.

Ajuste de cuota moratoria: refleja la actualización de la cuota según la movilidad.

Descuentos de mutuales y otras entidades : pueden corresponder a préstamos, cuotas sociales o servicios autorizados.

Impuesto a las Ganancias: se aplica cuando corresponde según la situación fiscal y la normativa vigente.

El haber neto surge luego de aplicar los descuentos correspondientes sobre los conceptos liquidados y es el monto que, en términos generales, queda disponible para el beneficiario.

¿Dónde consultar y descargar el recibo de jubilación de ANSES?

El recibo puede consultarse en cualquier momento desde Mi ANSES, tanto desde la página oficial en línea como desde la aplicación oficial.

Para hacerlo, el beneficiario debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seguir esta ruta:

Jubilaciones y Pensiones → Consultar recibos de haberes.

Desde allí puede visualizar el último comprobante disponible y utilizar el buscador para consultar recibos de períodos anteriores. También existe la posibilidad de enviar el documento al correo electrónico para descargarlo en PDF, guardarlo o imprimirlo.

Preguntas frecuentes sobre el recibo de jubilación de ANSES

¿El haber bruto es lo mismo que lo que cobro?

No. El haber bruto es el importe antes de aplicar los descuentos. El haber neto es el monto que finalmente se deposita.

¿Por qué mi recibo tiene un descuento de obra social?

Porque corresponde con el aporte destinado a la cobertura de salud. El descuento depende de las características del beneficio y de la normativa vigente.

¿Qué significa PBU en el recibo?

Es la Prestación Básica Universal, uno de los componentes que pueden integrar una jubilación cuando se cumplen los requisitos correspondientes.

¿Qué significa PAP?

La Prestación Adicional por Permanencia corresponde al componente relacionado con los aportes realizados después del 30 de junio de 1994.

¿Por qué aparece un bono en mi recibo?

Cuando el Gobierno dispone un bono o refuerzo previsional para determinados beneficiarios, puede aparecer como un concepto separado de la jubilación habitual.

¿Qué significa cuota moratoria?

Es el descuento correspondiente al plan de pagos utilizado para completar períodos de aportes faltantes necesarios para acceder a la jubilación.

¿Puedo consultar recibos de meses anteriores?

Sí. Mi ANSES dispone de un buscador que permite seleccionar períodos anteriores y consultar los comprobantes disponibles.

¿Puedo descargar el recibo de jubilación?

Sí. El comprobante puede enviarse al correo electrónico para posteriormente descargarlo e imprimirlo.

¿Para qué sirve el recibo de haberes?

Además de permitir controlar la liquidación, puede utilizarse para acreditar ingresos y realizar distintos trámites que requieran documentación sobre la prestación previsional.