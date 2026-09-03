Un argentino que vive en Málaga cuenta la verdad y no todo es tan fácil: “Todas las inmobiliarias en España te quieren robar”.

En esta noticia Cuándo aplica este cobro extra según la ley española

Un argentino radicado en Málaga expuso en un video de Instagram las prácticas cuestionables de varias inmobiliarias españolas a la hora de alquilar.

El usuario @sasha.viaja relató cómo estas agencias suelen cobrarles a los inquilinos un concepto que, según explicó, no les corresponde pagar.

El descargo del argentino sobre las inmobiliarias en España

En el video, el influencer no tuvo filtro: “Todas las inmobiliarias en España te quieren robar. Todas intentan estafarte” , lanzó, y agregó que la gran mayoría de las agencias opera de la misma manera.

Según contó, el truco pasa por el llamado “mes de honorarios” o “mes de gestión”, un cargo que en teoría deben afrontar los propietarios pero que muchas inmobiliarias terminan cobrando también a los inquilinos.

El creador de contenido explicó que quienes llegan de otro país, sin conocer bien las reglas del mercado inmobiliario español, terminan pagando ese monto extra porque confían en que están tratando con profesionales serios.

Por eso, remarcó, ese cobro suele quedar afuera del contrato, se pide en efectivo o directamente no se emite factura por ese concepto.

Cuándo aplica este cobro extra según la ley española

El influencer aclaró un dato clave para quienes buscan alquilar en España: esta práctica irregular se da siempre que el contrato sea de vivienda habitual, es decir, con una duración mayor a 12 meses.

En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que los honorarios de gestión inmobiliaria en alquileres de vivienda habitual corren por cuenta del propietario, no del inquilino.

Entre los puntos que remarcó el video sobre lo que hay que tener en cuenta antes de firmar un contrato de alquiler en España:

El “mes de honorarios” o “mes de gestión” no debería cobrarse al inquilino en alquileres de vivienda habitual.

Si la inmobiliaria lo pide, conviene exigir que conste en el contrato o pedir el desglose por escrito.

Un pago en efectivo y sin factura es una señal de alerta frente a un cobro irregular.

Antes de firmar, conviene googlear la reputación de la inmobiliaria y consultar en foros de argentinos en España.

El testimonio se suma a la ola de videos de argentinos radicados en distintas ciudades españolas que, en los últimos meses, alertan sobre las dificultades del mercado inmobiliario local, entre alquileres caros y letra chica en los contratos.