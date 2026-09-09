Una nueva oportunidad de intercambio cultural y trabajo voluntario se sumó a la plataforma Worldpackers para quienes buscan instalarse temporalmente en la costa chilena.

Un hostal con vista al mar ubicado en Valparaíso lanzó una búsqueda activa de colaboradores para integrarse al equipo de trabajo durante la temporada de primavera y verano.

La propuesta está orientada a personas con espíritu de servicio que deseen convivir en un entorno internacional, colaborar en la atención a los huéspedes y disfrutar de los atractivos turísticos y culturales que ofrece la región costera.

Tareas operativas y carga horaria del programa

La experiencia contempla una dedicación de 25 horas semanales (distribuidas en jornadas de menos de seis horas diarias), lo que garantiza dos días libres a la semana para explorar la ciudad o descansar.

Entre las labores principales se destaca el apoyo en el sector de gastronomía como ayudante de cocina, la colaboración en la preparación y armado de desayunos y platos, el mantenimiento del orden e higiene de los utensilios y las áreas de trabajo, además de tareas de atención al público y servicio en la barra.

Qué beneficios y servicios incluye la estadía para los voluntarios

A cambio del trabajo diario, el establecimiento brinda un paquete completo de prestaciones que cubre las necesidades básicas durante toda la permanencia:

Alojamiento: Se ofrece una cama en habitación compartida con otros viajeros del equipo.

Alimentación completa: Incluye las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena) de forma gratuita.

Servicios e instalaciones: Acceso a cocina equipada para uso personal, uso libre del servicio de lavandería y conexión a internet básica para trabajar o comunicarse.

Soporte: Cobertura y asistencia técnica del equipo de Worldpackers durante todo el viaje.

Requisitos de postulación y disponibilidad del voluntariado

La búsqueda se encuentra activa con cupos para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero , exigiendo un tiempo de permanencia mínimo de dos semanas.

Para postularse es necesario tener entre 22 y 45 años y contar con un dominio fluido del español o un nivel principiante de inglés.