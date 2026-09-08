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Una propiedad ubicada en El Bolsón, Río Negro, abrió su convocatoria para recibir voluntarios durante septiembre y posiblemente a comienzos de octubre. La propuesta combina alojamiento, tres comidas por día e intercambio cultural en un entorno rodeado de montañas, ríos y vegetación.

La experiencia está orientada especialmente a quienes disfrutan de la jardinería, la vida al aire libre, los proyectos ecológicos y el trabajo manual.

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Qué tareas deben realizar los voluntarios durante su estadía en El Bolsón

La convocatoria está enfocada principalmente en trabajos de jardinería y mantenimiento de la propiedad. Entre las tareas previstas se encuentran remover la tierra, reparar un invernadero antiguo, limpiar jardines de malezas y restos vegetales y quemar pilas de ramas.

También pueden surgir otros proyectos vinculados con el mantenimiento, la carpintería y la mejora de los espacios. La propuesta permite que los voluntarios participen en distintas actividades según sus habilidades e intereses.

La propiedad está ubicada junto al río Azul, en una zona de 35 hectáreas de naturaleza, y recibe voluntarios interesados en la vida al aire libre y el intercambio cultural.
La propiedad está ubicada junto al río Azul, en una zona de 35 hectáreas de naturaleza, y recibe voluntarios interesados en la vida al aire libre y el intercambio cultural.

Cómo es el alojamiento y qué incluye la experiencia en El Bolsón

Los anfitriones cuentan con dos habitaciones privadas y la posibilidad de habilitar más espacios con algunos trabajos de acondicionamiento. El baño y la ducha son compartidos.

Además, ofrecen tres comidas por día con una alimentación que describen como natural y equilibrada. El menú puede incluir pescado del río, verduras de la huerta, frutos secos y comidas típicas compradas en el pueblo. La casa recibe tanto a personas que comen carne como a voluntarios vegetarianos, procurando adaptar las comidas a sus necesidades.

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Dónde está la propiedad y cómo es vivir en plena naturaleza

La propiedad se encuentra en una zona natural de El Bolsón, junto al río Azul, y tiene una extensión de 35 hectáreas. Para llegar hasta la casa es necesario caminar aproximadamente un kilómetro y cruzar el río mediante un pequeño puente peatonal.

El lugar busca funcionar como un punto de encuentro entre viajeros y habitantes de la comunidad local. Allí se hablan inglés, español y francés, además de portugués en un nivel intermedio, y se organizan actividades compartidas como cocinar, trabajar en la propiedad y conocer a personas de distintos países.

Puedes conocer más de la propuesta haciendo clic aquí.