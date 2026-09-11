Buscan voluntarios en un hipnótico pueblito de Brasil con playas de ensueño.

Brasil es uno de los destinos más elegidos por los argentinos para disfrutar de sus playas, paisajes naturales y pueblos costeros. Ahora, una propuesta de voluntariado permite vivir durante una temporada en uno de estos destinos y tener gran parte del día libre para recorrerlo.

La experiencia está publicada en Worldpackers y está pensada para viajeros que quieran conocer Brasil de una manera diferente, con alojamiento y comidas incluidas a cambio de algunas horas de colaboración en un hostel.

El pueblito de Brasil donde buscan voluntarios

La propuesta se encuentra en Arraial do Cabo, un pequeño pueblo brasileño rodeado de playas y naturaleza, ideal para quienes buscan alejarse de los grandes centros turísticos y disfrutar de un ritmo más tranquilo.

El destino combina paisajes costeros, espacios naturales y playas que se convierten en uno de los principales atractivos para quienes llegan a la región.

La posibilidad de contar con muchas horas libres permite aprovechar la estadía para conocer los alrededores, recorrer las playas y descubrir los principales atractivos del pueblo.

Cómo es la experiencia de viaje

El voluntariado se realiza en un hostel y requiere 20 horas de colaboración por semana.

Las tareas son principalmente sencillas y están vinculadas con el funcionamiento cotidiano del alojamiento. Entre ellas se encuentran hacer camas, colaborar con tareas domésticas y ayudar con los huéspedes.

También será necesario colaborar con los check-ins y check-outs, además de responder consultas y atender posibles pedidos de quienes se hospedan.

Una de las particularidades de la propuesta es que los horarios son completamente flexibles, siempre que se cumplan las tareas correspondientes.

Qué incluye el voluntariado

A cambio de la colaboración, el viajero tendrá una cama en una habitación compartida con otros integrantes del equipo.

Además, la propuesta incluye las tres comidas principales durante toda la estadía:

Desayuno gratis todos los días.

Almuerzo gratis todos los días.

Cena gratis todos los días.

También tendrá un día libre por semana, además de las horas disponibles fuera de sus tareas para recorrer el destino.

Qué se necesita para viajar

La propuesta está dirigida a voluntarios mayores de 24 años que viajen solos, ya que el hostel no admite parejas ni dúos.

Entre los requisitos se solicita contar con un nivel intermedio de inglés y español.

El perfil buscado es el de una persona dinámica, responsable y con ganas de interactuar con los huéspedes.

Qué gastos debe cubrir el viajero

Si bien el alojamiento y las comidas están incluidos, hay gastos que quedan por cuenta del voluntario.

La propuesta no contempla los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa, en caso de que sea necesaria.

Además, el viajero deberá tener en cuenta que deberá llevar consigo el teléfono del hostel cuando salga, para poder atender eventuales consultas o pedidos de los huéspedes.

Una forma diferente de conocer Brasil

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan pasar una temporada cerca del mar y conocer un destino brasileño con mayor libertad, sin tener que afrontar el costo completo de alojamiento y alimentación.

Con 20 horas de colaboración semanales y horarios flexibles, el resto del tiempo queda disponible para disfrutar de las playas, recorrer el pueblo y descubrir los paisajes de la zona.